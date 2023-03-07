　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

睽違2年！國際郵輪復航再駛進基隆港　「雙輪會」超吸睛民眾搶拍

記者郭世賢／基隆報導

睽違2年多！基隆迎接疫後首航國際郵輪，臺灣港務公司和基隆市政府今（7日）在東岸旅客中心，舉辦「＃是時候了」基隆港郵輪復航典禮，市長謝國樑致贈威士特丹號、七海探索者號2位船長郵輪造型抱枕，歡迎旅客「看郵輪、搭郵輪，就來基隆」；因為出現「雙輪會」難得一見景象，也吸引不少民眾搶拍。

▲2023基隆港郵輪復航典禮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆港「雙輪會」威士特丹號（左）、七海探索者號（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

國際郵輪復航活動由交通部次長祈文中、市長謝國樑、立委邱臣遠、立委蔡適應、議長童子瑋、航港局長葉協隆和2艘郵輪船長等人，啟動「披沙揀金‧榮耀再起」沙漏，象徵度過疫情考驗，見證郵輪復航航向新開端。

謝國樑致詞時表達歡迎之意，他說，看到「雙郵輪」承載2300位旅客再現基隆，迎來疫後首航，他非常感動，為基隆城市注入新活水，也是他上任以來的重大喜訊，謝國樑強調，市府未來會和港公司緊密合作，透過充沛的觀光資源，迎接郵輪旅客下船時，駐足基隆吃喝玩樂，多留在基隆消費，讓國內外遊客愛上台灣、熱愛基隆。

▲2023基隆港郵輪復航典禮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲東岸旅客中心舉辦「＃是時候了」基隆港郵輪復航典禮。

迎接郵輪場景再現，基隆市政府與基港分公司，聯名推出3款「＃是時候了」紀念小物，以沙漏設計象徵郵輪旅遊走出疫情陰霾；郵輪旅客今天出示搭乘郵輪證明，享當日可免費搭乘基隆觀光巴士，且不限次數，並可於東、西岸郵輪旅客中心內觀光巴士服務台，領取紀念小物。

基隆市政府同步推出郵輪觀光合作店家優惠，首波將串聯在地55家觀光特色店家，祭出總消費8折或指定商品8折好康優惠，共同行銷促進商機；呈現精彩光影藝術的「KEELUNG地標」，動態展演「歡迎郵輪」，將持續展演至3月底。

▲2023基隆港郵輪復航典禮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑看到「雙郵輪」承載2300位旅客再現基隆，迎來疫後首航，他非常感動。

觀銷處表示，為迎接郵輪旅客，編印郵輪客製化觀光摺頁「散步基隆MAP」，期許藉由尋找故事的旅行漫步遊程，宣傳基隆旅遊亮點，匯集美食、伴手禮、美妝商店、景點等資訊，吸引國際郵輪旅客，佇足基隆旅遊消費。

此外，網羅市區經典景點，推出「基隆郵輪打卡徒步路線」摺頁，專為郵輪旅客安排自助行必拍景點，將基隆之美留存在旅客記憶中；「基隆郵輪渴望美食徒步路線」摺頁，從旅客的角度吸引郵輪旅客，品嚐在地必嚐的美食，探索基隆美食文化。

▲2023基隆港郵輪復航典禮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆迎接疫後首航國際郵輪「七海探索者號」。

觀銷處說，基隆是亞洲重要的郵輪城市，依船期預報，今年約有72航次，28.3萬人次將至基隆，預估將帶來約9億元效益。疫後國際郵輪首航基隆，市府以「渴望遊基隆」全新觀光品牌號召，整合基港分公司、旅行社、船代公司及在地店家，推出觀光巴士遊程、郵輪旅客服務站、美食美景徒步走路線、郵輪遊購合作店家、代購寄放伴手禮、走動式旅遊等服務，郵輪出入境大廳全新設置大型基隆迎賓拍照打卡點。資訊可上瀏覽「基隆旅遊網」或上「觀光及城市行銷處網-基隆郵輪旅遊資訊」查詢。

▲2023基隆港郵輪復航典禮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼國際郵輪「七海探索者號」。

▲2023基隆港郵輪復航典禮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2023基隆港郵輪復航典禮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼謝國樑致贈威士特丹號、七海探索者號2位船長「郵輪造型抱枕」。

▲2023基隆港郵輪復航典禮。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►臺鐵109次自強號3／13增停南港站　謝國樑感謝各界極力促成

►基隆捷運地方負擔額暴增　謝國樑籲「比照機捷」：中央全額負擔

►基隆響應「疫苗加1」運動　「這類人」施打可領500元禮券

►贏南投立委補選增大位底氣　綠議員掛看板：2024全力支持賴清德

►基隆捷運地方負擔額漲3倍　謝國樑提「直轄市升格一起談」

ET快訊
經典賽1天供5餐「牛肉100Kg蛋500顆」　15分鐘掃光
淡水6處輕軌站+公車站被開槍　玻璃裂成蛛網狀
0050股利入帳！64萬股民嗨爆　2年買逾4千股「爽領1.1
勇腳阿伯追粉紅超跑走9天！14歲「左手2指被絞斷」　悲慘人生
連5年上必比登！店長心肌梗塞猝逝　東京拉麵名店宣布停業
被三振怒瞪大哥張進德差點打起來？張育成解釋喊：打不贏

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

睽違2年！國際郵輪復航再駛進基隆港　「雙輪會」超吸睛民眾搶拍

春臨大地流感盛行！驚蟄養生有妙方　中醫師報乎你知

解決護理人力短缺！馬偕公費生返院實習　門諾添10名生力軍

促進農業升級創價　徐榛蔚觀摩日本最大休閒農業露營區取經

東石漁市驚見超巨50Kg大魟魚　「尖嘴鰻魚尾」長太怪沒人敢買

38婦女節向女警致敬　花蓮縣府送面膜：最好禮物「愛自己」

嘉義市首創產學合作　AI教具結合菸害防制科技教育

嘉義大學森林周結合植樹造林綠美化　發票免費換苗木

中榮埔里分院榮民張國良喜慶百歲生日　熱愛第二故鄉台灣　

2023國際蘭展競賽　高雄農改場「香水美人」蘭花獲第二獎

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

調皮貓凌晨3點玩耍太吵　爸唸2句被頂嘴：壞小孩

睽違2年！國際郵輪復航再駛進基隆港　「雙輪會」超吸睛民眾搶拍

春臨大地流感盛行！驚蟄養生有妙方　中醫師報乎你知

解決護理人力短缺！馬偕公費生返院實習　門諾添10名生力軍

促進農業升級創價　徐榛蔚觀摩日本最大休閒農業露營區取經

東石漁市驚見超巨50Kg大魟魚　「尖嘴鰻魚尾」長太怪沒人敢買

38婦女節向女警致敬　花蓮縣府送面膜：最好禮物「愛自己」

嘉義市首創產學合作　AI教具結合菸害防制科技教育

嘉義大學森林周結合植樹造林綠美化　發票免費換苗木

中榮埔里分院榮民張國良喜慶百歲生日　熱愛第二故鄉台灣　

2023國際蘭展競賽　高雄農改場「香水美人」蘭花獲第二獎

日本好市多「經典賽車街機」復刻上架　實玩影片曝！會員心動喊買

強制入住兒家！婆婆「打破水晶擺設」被趕...網見經過全挺媳

盜墓劇被盯上！　大陸官方要求「嚴格管理」…劇粉憂心不能播了

獨／一日限定！毛小孩搭捷運免關籠　蔣萬安4月試辦「寵物專車」

日職310轟重砲有意來台打球　期待村上宗隆打破他紀錄

華爾街日報：美軍要2030後才準備好　北京恐得手

獨／新冠停課伙食費全繳庫　警專生轟權益遭剝奪！校方回應了

出門散步碰見狗友驚嘆「鼻子有箭頭」　粉絲一看笑翻：回不去了

藍2024提名作業終於啟動？　朱立倫：明起中常會就會開始討論

經典賽1天供5餐「牛肉100Kg蛋500顆」　20廚師狂煮...15分鐘掃光

忘情連結中！北市商辦大樓有玄機　警破門嫖客急抽離尷尬穿褲

地方熱門新聞

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

嘉義市八掌溪金色隧道黃花地毯　民眾搶拍

中壢區兩個里3/8-9日停水

南警防詐、交安宣導活潑多元

湯德章律師之子湯聰模去世文化局走讀介紹生平

狗狗突竄出...桃園阿北方向盤一打衝進田裡

林右昌請命提高警勤加給　基層警喊：超有感！

太管處首任處長徐國士辭世　員工不捨

嘉縣太保取經嘉義市雙B低碳營運經驗

嘉義超巨50公斤大魟魚！長太怪沒人敢買

阿北騎車跌落水溝　里港警用這招查出身分找到家屬

就服員巧扮心靈捕手

男不堪經濟壓力大醉倒路邊　警關懷開導送返家

金山警2所長布達典禮　地方仕紳觀禮祝賀

更多熱門

相關新聞

王定宇批謝國樑「持續跳票中」　曝基捷已是中央最高額度補助

王定宇批謝國樑「持續跳票中」　曝基捷已是中央最高額度補助

基隆市長謝國樑近日拋出基隆捷運議題，批評要基隆吞下新台幣53.85億元分攤經費「門都沒有」等語。對此，民進黨立委王定宇7日就在臉書批評，「謝國樑芭樂票持續跳票中」，並列出各縣市捷運中央補助金額，指出基捷已是中央補助最高額度。

謝國樑嗆53億捷運經費「門都沒有」　王國材曝解方：基隆市府要努力

謝國樑嗆53億捷運經費「門都沒有」　王國材曝解方：基隆市府要努力

基隆捷運分攤53.86億元「謝國樑嗆門都沒有」　王國材提解方

基隆捷運分攤53.86億元「謝國樑嗆門都沒有」　王國材提解方

謝國樑怨基隆捷運分攤款暴增　陳建仁：已經是最優惠

謝國樑怨基隆捷運分攤款暴增　陳建仁：已經是最優惠

謝國樑怨吞53億捷運經費　林右昌：該努力一點

謝國樑怨吞53億捷運經費　林右昌：該努力一點

關鍵字：

基隆港郵輪復航謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

年輕人寧願「精緻窮」！網怒：都是「這群人害的」

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

木村拓哉瘋傳「4月閃電離婚」內幕曝！　工藤靜香1舉動被抓包

《不熙娣》派翠克爆1年約會3女！

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

嗆聲大哥的女人爆內戰　竹聯多人濺血砸爛陸上頭等艙

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面