睽違2年！國際郵輪復航再駛進基隆港　「雙輪會」超吸睛民眾搶拍

記者郭世賢／基隆報導

睽違2年多！基隆迎接疫後首航國際郵輪，臺灣港務公司和基隆市政府今（7日）在東岸旅客中心，舉辦「＃是時候了」基隆港郵輪復航典禮，市長謝國樑致贈威士特丹號、七海探索者號2位船長郵輪造型抱枕，歡迎旅客「看郵輪、搭郵輪，就來基隆」；因為出現「雙輪會」難得一見景象，也吸引不少民眾搶拍。

▲基隆港「雙輪會」威士特丹號（左）、七海探索者號（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

國際郵輪復航活動由交通部次長祈文中、市長謝國樑、立委邱臣遠、立委蔡適應、議長童子瑋、航港局長葉協隆和2艘郵輪船長等人，啟動「披沙揀金‧榮耀再起」沙漏，象徵度過疫情考驗，見證郵輪復航航向新開端。

謝國樑致詞時表達歡迎之意，他說，看到「雙郵輪」承載2300位旅客再現基隆，迎來疫後首航，他非常感動，為基隆城市注入新活水，也是他上任以來的重大喜訊，謝國樑強調，市府未來會和港公司緊密合作，透過充沛的觀光資源，迎接郵輪旅客下船時，駐足基隆吃喝玩樂，多留在基隆消費，讓國內外遊客愛上台灣、熱愛基隆。

▲東岸旅客中心舉辦「＃是時候了」基隆港郵輪復航典禮。

迎接郵輪場景再現，基隆市政府與基港分公司，聯名推出3款「＃是時候了」紀念小物，以沙漏設計象徵郵輪旅遊走出疫情陰霾；郵輪旅客今天出示搭乘郵輪證明，享當日可免費搭乘基隆觀光巴士，且不限次數，並可於東、西岸郵輪旅客中心內觀光巴士服務台，領取紀念小物。

基隆市政府同步推出郵輪觀光合作店家優惠，首波將串聯在地55家觀光特色店家，祭出總消費8折或指定商品8折好康優惠，共同行銷促進商機；呈現精彩光影藝術的「KEELUNG地標」，動態展演「歡迎郵輪」，將持續展演至3月底。

▲謝國樑看到「雙郵輪」承載2300位旅客再現基隆，迎來疫後首航，他非常感動。

觀銷處表示，為迎接郵輪旅客，編印郵輪客製化觀光摺頁「散步基隆MAP」，期許藉由尋找故事的旅行漫步遊程，宣傳基隆旅遊亮點，匯集美食、伴手禮、美妝商店、景點等資訊，吸引國際郵輪旅客，佇足基隆旅遊消費。

此外，網羅市區經典景點，推出「基隆郵輪打卡徒步路線」摺頁，專為郵輪旅客安排自助行必拍景點，將基隆之美留存在旅客記憶中；「基隆郵輪渴望美食徒步路線」摺頁，從旅客的角度吸引郵輪旅客，品嚐在地必嚐的美食，探索基隆美食文化。

▲基隆迎接疫後首航國際郵輪「七海探索者號」。

觀銷處說，基隆是亞洲重要的郵輪城市，依船期預報，今年約有72航次，28.3萬人次將至基隆，預估將帶來約9億元效益。疫後國際郵輪首航基隆，市府以「渴望遊基隆」全新觀光品牌號召，整合基港分公司、旅行社、船代公司及在地店家，推出觀光巴士遊程、郵輪旅客服務站、美食美景徒步走路線、郵輪遊購合作店家、代購寄放伴手禮、走動式旅遊等服務，郵輪出入境大廳全新設置大型基隆迎賓拍照打卡點。資訊可上瀏覽「基隆旅遊網」或上「觀光及城市行銷處網-基隆郵輪旅遊資訊」查詢。

▲▼國際郵輪「七海探索者號」。



▲▼謝國樑致贈威士特丹號、七海探索者號2位船長「郵輪造型抱枕」。