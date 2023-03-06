臺鐵109次自強號3／13增停南港站　謝國樑感謝各界極力促成

記者郭世賢／基隆報導

臺鐵今（6日）公布第109次自強號自3月13日起增停南港站，基隆市長謝國樑聽聞後感謝各界促成，他強調，在天候或路況不佳時，市民在通勤搭乘時多了選擇，交通處也規劃R字頭公車協助接駁疏運，讓市民上下班更便捷。

▲臺鐵109次自強號3月13起增停南港站。（圖／記者郭世賢翻攝）



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謝國樑日前提出，基隆近8成民意表達，需要有台鐵直達車，故日前建議台鐵既有班次早上7 時34分從基隆、八堵到台北的直達車，中間可加停南港站，除不影響目前班次調度，也是對要到台北的旅客可接受的調整範圍。

謝國樑今天聞訊得知，臺鐵第109次自強號，自3月13日起將增停南港站，他相信這對基隆通勤族助益良多，他強調臺鐵直達車功能與重要性，不亞於基隆捷運，他感謝台鐵局長杜微，也對立委洪孟楷、邱臣遠、蔡適應極力促成致謝。

臺鐵評估早上通勤通學時間帶，基隆往臺北地區旅運需求，經統計基隆地區旅客先搭乘臺鐵列車至臺北，再轉乘捷運、公車、及其他運具的人數眾多。南港站為台北市東區三鐵共構車站，與臺北站一樣具備交通運具轉乘的便利性，且距基隆更近，基隆旅客在南港站轉乘，可節省更多路程及時間。

臺鐵局表示，一般通勤列車客座利用率120%，而每日上午7時34分由基隆站發車的109次自強號客座利用率約80%，較有運能餘裕；且經分析109次自強號增停南港站，對其他列車行駛影響程度較低，應可符合大部分基隆旅客之需求。