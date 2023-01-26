最完整開工拜拜儀式看這裡　專家提醒老闆們「生肖很重要」

▲最完整開工拜拜儀式看這裡。（示意圖／CTWANT／istock）

圖文／CTWANT

正月初五為五路財神的生日，因此很多開設公司行號、做生意的人都會藉著幫財神爺祝壽，迎接財神來自己的公司或店裡，祈求財神爺能夠保佑讓業績比往年提升、進帳豐盈。不過，負責人的年紀與生肖也會影響公司的運勢，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授就為《CTWANT》讀者整理了最完整的開工祭祀禁忌與注意事項。

楊登嵙教授解釋，大年初五又稱「破五」、「隔開」，意思是說，新春的節目到了大年初四就算告一段落，日常作息應恢復正常，新年期間的諸多禁忌也不再成立。新正結束，商家開市大吉，門口貼上大大的紅字——「開張大吉」，祝願經商順利，財源滾滾。

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而財神則有分文財神和武財神兩類，文財神是指比干、文昌帝君；武財神是指關聖帝君（關羽）或玄壇真君（趙公明）。而趙公明和其四位部將「招保天曹」蕭昇、「納珍天曹」曹寶、「招財使者」鄧九公、「利市仙官」姚少司等，被合稱為「五路財神」。此外，土地公、財帛星君、明初擁有聚寶盆的沈萬三等，也被視為財神。

祭拜時間與禁忌

「日沖」表示該天整日皆正沖該年歲生肖，其他年歲同生肖為「偏沖」，在取決開工祭祀時間時，會對負責人「正沖」與「偏沖」都不能選擇，例如，國曆1月26日正沖26、86歲屬虎的老闆，對其他屬虎負責人為偏沖，該日所有屬虎負責人都不該進行開工拜拜，但可照常上班，可以等到國曆1月29日再正式開工。

以下為適合開工拜拜的吉日吉時，及忌諱生肖與年齡：

祭拜地點

一般商家若有安設財神神位，則祭拜地點擺設在該神位前的供桌上，若屬挑高式的小型神龕，可在神龕下加放一張供桌。

若無設財神神位，則在商店或工廠內近門口處另外設置一張大供桌向天迎接財神爺。

至財神廟拜拜。

祭拜對象

五路財神、福德正神、地基主。

祭拜應備供品

一對蠟燭、三牲、水果（五樣）、甜的湯圓四碗（領受四方之財）、糖果、清茶三杯、酒三杯、發糕五個（象徵招五路之財），在發粿下面壓紅包（每個紅包888元），象徵大發利市，如果不愛吃發粿也可以用蛋糕取代。鳳梨帶葉，並綁上紅紙或紅帶（興旺）。

並可在供桌上擺放「錢母」，讓錢滾錢，藉由努力，小錢滾大錢，賺更多錢。

金紙則需要壽金、刈金、五路財神金和鞭炮。

●特殊供品：

房仲業、汽車業會拜棗子、柳橙、香蕉三種水果，取諧音象徵「早日成交」；另外有的公司會準備各式豆類和糖，象徵「五穀豐收」；準備汽泡飲料，象徵業績「冒泡」（成交）。一般行業「香蕉」、「李子」、「梨子」、「鳳梨」、「柑橘」因有「招你來旺吉」諧音。

●供品禁忌：

公務員不拜雞蛋，因為考績會「完蛋」；醫院、消防隊不拜鳳梨，否則意外會「旺旺來」。

祭拜程序

1、呈上供品

2、點燃蠟燭

3、神前獻茶、酒

4、焚香祈禱

5、香燒至一半後，燒三色金（壽金、刈金、福金）

6、將酒繞圈灑在紙灰周圍

7、燃放鞭炮

8、發開工紅包

開工祈禱內容

弟子（信女）○○○手執清香，誠心拜請五路財神及本境福德正神到臨，今逢○○年○○月○○日○○時為○○公司開市吉日，弟子○○○帶領公司全體人員，誠心虔備淨果(三牲酒禮)及金帛財寶，敬奉五路財神、福德正神、地基主鑑納。

祈求弟子○○年

事業興隆、財源廣進、大興大旺、鴻圖大展、萬商雲集、大吉利市、出入平安、四時無災、貴人扶助、百事亨通、萬事如意、四方五路招財進寶到此來，歲次○○年○○月○○日○○時善信○○○上申。

祈願內容要明確的敘述，不能太空洞，不管是想要加薪、業績都要講出到哪種程度，至少實際說出方向，不能只講空洞的「發大財」，不然可能會無效。

開工紅包不要花

開工除了拜拜、放鞭炮等外，老闆、上司一般會在當日發送「開工紅包」給員工，金額從200至2000元不等。

楊登嵙教授提醒大家「開工紅包」千萬不要隨便花掉，以免影響在公司的工作順利及漏財。想「錢滾錢」，建議將「開工紅包」放在身上3天，然後放在自己的辦公桌抽屜內，祈求今年在公司平安健康，順利發達，提升自己事業運；也可以在元宵節過後存進自己的銀行帳戶裡，如同「發財金」，讓小錢滾大錢，藉由自己的努力打拼，利祿亨通；紅包袋不要丟掉，存放在自己的辦公桌抽屜內。