　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2023年身體平安健康看這裡　4生肖「出門在外」務必要小心

（示意圖／Pexels）

▲2023年身體平安健康看這裡。（示意圖／周刊王／Pexels）

 圖文／周刊王

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，由於九大行星的運轉，每年磁場都會改變，並且因而影響到個人身體的平安健康，他特地為《CTWANT》讀者列出12生肖在2023年「健康」相關的注意事項，並提醒大家避免意外發生非常重要！

注意意外發生生肖前四名：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、雞：沖太歲，年犯【天哭】，多主孝服事件，容易發生無妄之災，戶外活動或參加旅遊必須做好各種安全防範，避免發生悲劇，同時要留意身邊長輩的健康，稍有不適便要去醫院做全面檢查，杜絕後患。

2、牛：因為流年行【喪門】煞星，要小心意外、車禍等事，不可參與危險性運動，就如登山，潛水等活動，至于外出旅遊，也做好安全措施，可減低受傷機會。

3、羊：年逢【白虎】凶星，輕者會疾病纏身，重者會有血光之災。身體要慎防心髒、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部流血受傷，尤以農曆正月、五月、及七月份更需提高警惕。

4、蛇：今年犯【天狗】【血刃】煞，身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災，農曆八月份尤為注意，必須注意交通安全，開車過馬路都要小心謹慎。

身體健康最差生肖前二名：

1、兔：值【太歲】，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。

2、龍：【病符】入侵，身體抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，必須多注意生活飲食衛生，適量做些運動，增強體魄。特別是農曆正月、四月、及十月份，在此期間必須注意飲食衛生，戒吃生冷，要有充足的睡眠，不熬夜，適量做些運動，增強體魄，減低得病機會。不要常去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，喪家物勿吃。

免加會員直接購

★1瓶不到100元！衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」★↘限時$399

延伸閱讀
30歲女子返鄉過年卻因「這原因」被禁止入內　親妹還在一旁瘋狂嘲笑
小孩過年紅包突消失…人妻氣炸報警　才知竊賊竟和婆婆有「這關係」
她遠嫁異地10年　過年回家想給媽媽驚喜竟「認不出她了」

【你可能也想看】

►2女見黑貓「哈士奇」太可愛帶回家養　2個月後警找上門GG了

►太神啦！統神被AI「判定是豬」　眾人無情笑翻：看破真身

►養4貓4狗月花11萬　小鮮肉「3餐吃泡麵果腹」每周工作7天嘆：荒謬

►她大學畢業當「守墓人」愛上清幽環境還能吸貓　笑稱：好像在養老

►租屋處全是「貓毛和尿」冷氣也很噁　房東崩潰：打死不接受養寵物

►擼貓還有錢拿！月領2萬6+周休2日「幫老闆照顧貓」　23歲OL吐真話

►愛犬走了！正妹砸112萬「重新複製」　1年後重回懷抱被罵爆

ET快訊
進摩鐵驚見「胸罩黏牆上」！嫩妹掃一眼環境崩潰
2023年身體平安健康看這裡　4生肖「出門在外」務必小心
18人爽中100萬春節大紅包　大樂透槓龜「初四上看1.2億」
快訊／楊紫瓊入圍奧斯卡影后！　《媽的多重宇宙》獲11提名大贏
快訊／嘉義轎車失控衝人行道！10機車被撞「骨牌倒」
愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！　醫曝：這姿勢最易受傷
陸汽車改裝店大火！麥拉倫、勞斯萊斯被燒爛「損失破2億」
破損或過期「平安符」怎處理？　專家傳授3招：別亂丟

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

破損或過期「平安符」怎處理？　專家傳授3招：舊符別亂丟

讓媳婦「自由選擇」何時回娘家　教育部宣導被讚爆：請列入教材

破損或過期「平安符」怎處理？　專家傳授3招：舊符別亂丟

5招辦公桌招財術！上班族年後改運　「五色鈔」讓你職場強強滾

一針高達230萬元　SMA罕病女童赴陸治療

貼文按讚數決定「安太座紅包金額」　作家曬匯款紀錄投降了

奔3女相親又失敗　媽咆哮半小時斥「妳有多美啊」：30了還擺架子

爸媽幫兒準備2間房「找女兒討頭期」　她氣炸：我連喇叭鎖都沒

陳紫渝發送限量年曆…全台「里民」瘋搶　網路喊價破2千

日摺紙藝術家神創作「抓到惡作劇的喵」　粉絲：我感覺到它的無奈

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

狗狗坐高牆外...消防員秒救援　牠瞄一眼鬧脾氣：偶不想回家

日旅館遭台灣旅客放鳥　痛訴：損失超過1員工月薪

別在廚房裸體！初四「接神」7大禁忌曝光　觸犯恐整年沒財運

進摩鐵驚見「胸罩黏牆上」！嫩妹掃一眼環境崩潰：根本沒清

2023年身體平安健康看這裡　4生肖「出門在外」務必要小心

走春出遊別錯過！全台10大最美郵局出爐　「化身夢幻音樂禮物盒」

新年新菜色！虎航全新機上餐「蟹黃貝殼麵、墨西哥捲餅」上線

別亂買！錢包就是風水　專家：放1張可守財

過年狂追劇肩頸腰超痠痛！醫師教你放鬆操　睡前做20次舒緩

台灣刺青男日本泡澡遭趕走！討拍卻被一面倒酸爆：這是常識

棺材也能拜！后里這間廟「業務員超愛」　超大金棺求升官發財

快訊／宜蘭南山村下雪了！眾人搶拍驚呼：好幸運

日經亞洲：富士康等「台灣科技公司」　加速墨西哥投資

落地帛琉就發100美金！惠恕仁親曝「惠台」原因　用中文喊「恭喜發財」

回顧世足！台灣人愛足球還愛賭？1個月運彩賣破百億

黃偉哲安平開台天后宮上香祈福　民眾熱情領取旺兔紅包

別在廚房裸體！初四「接神」7大禁忌曝光　觸犯恐整年沒財運

日職生涯567轟史上第三　門田博光病逝享壽74歲

進摩鐵驚見「胸罩黏牆上」！嫩妹掃一眼環境崩潰：根本沒清

出國人潮塞爆貴賓室！　「愛馬仕6點就開門」郁方老公嚇瘋：有病

雪天陽台上長出「50up棕色毛球」　原因曝光超暖心

2023年身體平安健康看這裡　4生肖「出門在外」務必要小心

酸酸der！妹激動把檸檬推開 小孩試吃4種水果反應萌翻天

生活熱門新聞

高雄新樂街夜市公開賣魔芋爽　最高罰300萬

即／宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

台中LaLaport「過年人潮曝」　全場看傻

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

200多隻海豚除夕游進台中港　民眾喜見奇景：在賀年

初四迎財神！「5習俗+5禁忌」曝

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

他想買刮刮樂求選號秘訣！神人曝「頭獎規律」

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

台旅客團點3碗麵輪流吃　被制止留1星負評

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

高雄新樂街夜市公開賣魔芋爽　最高罰300萬

即／宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

夜市臭豆腐老闆娘太兇　本尊曝光了

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

1家3口出遊成死別！21歲爸自撞亡　新生兒腦出血陷昏迷

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

刮中200萬？呂文婉：會休息一陣子

網購洋裝縮水　人妻實穿逆轉「超火辣」

啦啦隊女神一出門就脫內衣！崩潰認：胸部太大遭欺負

南韓濟州機場「476航班停飛」4萬人困島上

台中LaLaport「過年人潮曝」　全場看傻

22歲歐陽娜娜穿黑絲買麵包！

更多

最夯影音

更多
10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定
1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面