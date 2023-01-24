2023年身體平安健康看這裡　4生肖「出門在外」務必要小心

▲2023年身體平安健康看這裡。（示意圖／周刊王／Pexels）

圖文／周刊王

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，由於九大行星的運轉，每年磁場都會改變，並且因而影響到個人身體的平安健康，他特地為《CTWANT》讀者列出12生肖在2023年「健康」相關的注意事項，並提醒大家避免意外發生非常重要！

注意意外發生生肖前四名：

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1、雞：沖太歲，年犯【天哭】，多主孝服事件，容易發生無妄之災，戶外活動或參加旅遊必須做好各種安全防範，避免發生悲劇，同時要留意身邊長輩的健康，稍有不適便要去醫院做全面檢查，杜絕後患。

2、牛：因為流年行【喪門】煞星，要小心意外、車禍等事，不可參與危險性運動，就如登山，潛水等活動，至于外出旅遊，也做好安全措施，可減低受傷機會。

3、羊：年逢【白虎】凶星，輕者會疾病纏身，重者會有血光之災。身體要慎防心髒、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部流血受傷，尤以農曆正月、五月、及七月份更需提高警惕。

4、蛇：今年犯【天狗】【血刃】煞，身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災，農曆八月份尤為注意，必須注意交通安全，開車過馬路都要小心謹慎。

身體健康最差生肖前二名：

1、兔：值【太歲】，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。

2、龍：【病符】入侵，身體抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，必須多注意生活飲食衛生，適量做些運動，增強體魄。特別是農曆正月、四月、及十月份，在此期間必須注意飲食衛生，戒吃生冷，要有充足的睡眠，不熬夜，適量做些運動，增強體魄，減低得病機會。不要常去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，喪家物勿吃。