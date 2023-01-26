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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府聲明藏政治玄機？　黃揚明喊話賴清德：提防因「仁」設事

▲▼陳建仁、賴清德,陳建仁賴清德。（圖／合成圖，林敬旻攝）

▲陳建仁、賴清德。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對前副總統陳建仁即將接任閣揆，媒體人黃揚明25日表示，總統府在聲明中提到總統「立即告知蘇貞昌院長『及』賴清德副總統」，其政治意涵代表蔡英文目前願意跟賴清德分享權力，不會把他當成局外人。不過，他也提醒，賴清德未來要提防「因『仁』設事」，否則很多事情他在黨中央，會不知道府院在搞什麼。

黃揚明昨日在節目《洪淑芬辣晚報》中指出，未來某種程度會成為總統兼行政院長的模型，只是需要一個人去當人頭、當行政院長，蔡英文已經是全面性要接棒政務，未來整個走向，陳建仁就是執行層面的人。

主持人洪淑芬接著問，那賴清德不就「剉咧等」嗎？黃揚明則認為「不一定」，因為對賴清德來講，陳建仁當閣揆有正、負兩種不同的意義，其中正面的意義是，登記參選2024總統黨內初選時程是賴清德控制，可能會在農曆年後、3月初馬上公告，陳建仁擔任行政院長，挑戰賴清德的機率就降低，「你才剛上任行政院長啊！來，你來跟我選看看啊。」

另對總統府發言人發表陳建仁接閣揆聲明中提到「立即告知蘇貞昌院長『及』賴清德副總統」，黃揚明解釋，該政治意涵代表蔡英文願意跟賴清德分享權力，不會把他當成局外人，不像以前很多副總統在總統組閣時，都是看了報紙才知道。

黃揚明強調，蔡英文特別講這句，就是說府院的權力「目前」是願意跟賴清德分享的，但未來就「因『仁』設事」了；所以，賴清德要提防的負面那個部分就是，他有很多事情在黨中央，不知道府院在搞什麼。

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關鍵字：

賴清德陳建仁黃揚明

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