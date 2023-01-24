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讓媳婦「自由選擇」何時回娘家　教育部宣導被讚爆：請列入教材

教育部粉專日前PO出圖文宣導，呼籲讓結婚的女性有選擇自由，「想什麼時候回娘家，就回娘家」。（翻攝自教育部臉書）

圖文／鏡週刊

只有大年初二可以回娘家嗎？隨著現代人觀念越來越進步，「初二回娘家」的習俗漸漸被打破，教育部粉專日前更PO出圖文宣導，是時候拋下過去傳統，讓結婚的女性有選擇自由，「想什麼時候回娘家，就回娘家」。

教育部日前在粉專發文表示，「每逢春節過年，媳婦什麼時候可以回娘家，都會成為每年必定討論的話題。過去總會說初一回娘家，會吃窮娘家，會遭致厄運，對婆家更大不敬。為了成為傳統習俗中的好媳婦和好太太，只能遵循這樣的傳統」。

但這項傳統也令人質疑「為何男性就沒有這樣的限制呢？為何只有結婚的女性，除夕年夜飯不能回自己的原生家庭團圓？」教育部認為，「是時候拋下過去的傳統，讓結婚的女性有選擇的自由，想什麼時候回娘家，就回娘家」。

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教育部宣導「讓媳婦自由選擇何時回娘家」，網友一面倒讚爆。（翻攝自教育部臉書）

這篇貼文獲得網友們的廣大迴響，短短4天已經超過3.6萬個讚和6千多次分享，「教育部做得好啊！ 希望未來已婚女性可以不必再討厭農曆過年了」「怎麼會有這麼時髦的小編」「從我們這一代開始做起」「最棒的全民教育啦！」「由教育部發文，真是最棒的教育了謝謝！」「只要逢年過節，就有一堆類似情緒勒索的文章，看到這篇真爽教育部率先引領潮流」。

不少網友也表示意見，「沒錯！本公主想回就回，這是培育我長大的美好家庭，是養成我可愛人格的一級棒家庭！誰都阻擋不了什麼時候回娘家！！」「真的，已婚女性還要搶過年值班，希望有一天可以正大光明的各回各家」「最慘的莫過，初二要陪婆婆回她娘家！」「我有個開明的好婆婆&媽媽，所以沒有這種過年初幾才可以回娘家的困擾（炫耀文無誤）」「真的是各回各家，各拜各的祖先，各自安好，謝謝」。

不少網友也留言建議，「請廣列入中小學教材！」「教育部要不要考慮把這個觀念編入教科書呢？ 畢竟這種扭曲的思維真的害死不少女性，難怪現代人寧可戀愛也不願意結婚，結了婚比單身還苦」「這應該列入國高中教科書」「要放進小學教材，舉辦老師設計教案比賽，並在祖父母日請祖父母簽學習單才有用」「最好在老人台裡面放個廣告宣導一下會更好」「應該要製作成長輩圖，廣發給長輩才對！」

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