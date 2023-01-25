哈爾濱-25.7度破紀錄…機艙門凍住「行李拿不出」　客呆坐等解凍

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哈爾濱-25.7度破紀錄…飛機艙門凍住「行李拿不出」　客呆坐等解凍

哈爾濱－25.7度破紀錄，飛機艙門凍住「行李拿不出」。（圖／翻攝自微博）

▲哈爾濱－25.7度破紀錄，飛機艙門凍住「行李拿不出」。（圖／CTWANT／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

受到寒潮影響，1月24日早晨，大陸北方13個省會級城市氣溫創今冬以來新低，其中長春－27.3℃，沈陽－21.8℃，呼和浩特－28.6℃，太原－19.4℃，北京－15.4℃，天津－15.2℃。不僅如此，多名網友日前發文稱，乘飛機抵達哈爾濱時，飛機艙門被凍住了，導致行李拿不出來。有工作人員解釋說，正在用暖風機解凍。

《每日經濟新聞》報導，受寒流影響，哈爾濱23日打破當地1月下旬氣溫的最低紀錄，氣溫低至－25.7℃（原紀錄－25℃）。1月23日，有網友曬出機場照片，一對乘客正在行李傳送帶旁等待，不過傳送帶上空空如也。哈爾濱機場工作人員表示，由於哈爾濱溫度驟降，導致落地航班機艙門凍住了，正在用暖風機解凍，公司後續負責為旅客送行李。

有人忘了把飲料拿出車外，隔天早上凍到全部炸開。（圖／翻攝自微博）

▲有人忘了把飲料拿出車外，隔天早上凍到全部炸開。（圖／CTWANT／翻攝自微博）

受西伯利亞強冷空氣影響，19日到22日，黑龍江全省大部地區過程降溫10℃以上，其中，21日早晨有12個站最低氣溫持平或突破歷史同期極值，22日早晨有4個站突破21日出現的新低，1個站突破歷史同期極值。漠河市阿木爾鎮勁濤站達到-53℃。有網友透露，朋友日前忘了把飲料拿出車外，隔天早上凍到全部炸開。

黑龍江省氣象台首席預報員張桂華介紹，此次強冷空氣過程產生的原因之一是大陸冷高壓主體勢力強大，其中心強度最大時達到1062.5百帕，歷史同期少見，大陸冷高壓是一個大型反氣旋式環流系統，是冷空氣天氣系統的「大BOSS」，所到之處，降溫難免。另一個原因是這個季節白天短夜間長，這樣夜間的輻射降溫遠大於白天的太陽照射的升溫。

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