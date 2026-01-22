放手給4歲女兒「握方向盤開車」　媽被質疑嗆：媽X正義魔人

▲女網友PO出的影片引起網友不滿。照片經變色處理。（圖／翻攝自Threads）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友日前在社群平台上，貼出女兒手握方向盤開車的畫面，引起眾人不滿，認為這樣罔顧其他用路人的安全，然而該名女網友挨批後，卻回嗆「我發在我的限動是擋到你家的路還是踢到你家祖墳？」再被罵爆。對此，桃園市議員黃瓊慧表示，「已將影片給桃園市警察局檢舉」。

讓4歲女兒手握方向盤挨批！媽嗆：媽X正義魔人

這名女網友日前在個人社群平台貼出一段影片，從畫面可見，雖然家長坐在駕駛座上，但方向盤上卻只有女兒的兩隻手，相當危險。雖然PO影片的女網友已經將帳號設定為不公開狀態，但有網友將她的回應截圖PO出，上方寫著「媽X正義魔人我是踢到你家祖墳是嗎？4歲看起來採（踩）得到油門？？腦子被驢踢？？」

這樣的影片和言論，就引起大票網友不滿，「小孩坐在那邊就是犯法啊，爸爸腿上也一樣」、「小朋友坐在那邊就已經不對了，還在那邊爭什麼爭」、「一堆人在那邊小孩踩不到油門，但車子就是在行駛，她就是握著方向盤，一個用力是不是就往旁邊撞了？就算她只是單純坐大人腿上也很危險，到底多不會抓重點」、「不管是不是在吊車上都是最壞的身教」。

媽承認行為不對，但不覺得發在IG有錯

女網友則表示，「我知道這個行為不對之後不會再犯，但我不覺得發在自己的IG有任何錯？我發文都要經過別人同意？還有你有種就用原帳號來留言」。事後，就有網友找出女網友的店，刷1星評論，以表達不滿。

▲黃瓊慧已檢舉。（圖／翻攝自Threads）

議員喊離譜：已將影片給桃園市警察局檢舉

對此，桃園市議員黃瓊慧表示，「這樣讓小孩開車太離譜了啦！小孩坐在大人身上沒繫安全帶、沒任何防護措施，若不小心出車禍後果真的不敢想像，也嚴重影響用路人以及公眾安全，已將影片給桃園市警察局檢舉」。