破損或過期「平安符」怎處理？　專家傳授3招：舊符別亂丟

▲破損或「過期」的平安符該怎麼處理？（圖／周刊王／名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授提供）

圖文／周刊王

民眾過年走春時常會到宮廟拜拜，並會向神佛求取平安符、護身符、財神符、文昌符等物，希望獲得神明隨身的庇佑，不過，名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，平安符並不是越多越好，且破損的符令會失效，若要替換掉過期、破舊、磨損的平安符，是不可以隨意扔進垃圾桶，亂丟是褻瀆神明，還可能有業力及負面影響。

楊登嵙教授解釋，平安符上面都蓋了各大廟的神明大印，這些大印表示神明調派天兵、天將、分身，到家中駐守或隨身保護，平安符就是神明發的保護令，保佑我們出入平安、健康或發財。平安符法力是有期限的，不是一個平安符就可以無限期使用一輩子，信眾要特別注意平安符是有效期的，大部分的平安符都是為期一年，所以，平安符如果沒有破損，一年內可以回到原本求平安符的廟中向神明稟告，感謝神明與天兵天將的護佑，再到其神明爐過火「充電」，回復其效力。

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破損或「過期」的平安符，我們該怎麼處理？

1、最好回原來寺廟，將過期的舊平安符燒化掉，換掉前，要請天兵天將歸位，並請向神明稟告，感謝一年來的庇護，稟明要把舊的平安符燒化掉，之後在燒金紙時一同化掉。

2、到附近寺廟，請平安符的神佛、天兵、天將歸回原位，然後到金爐連同紙錢燒化過期或破損平安符。

3、家裡拜拜時，請平安符的神佛、天兵、天將歸回原位，然後到金爐連同紙錢燒化過期或破損平安符。

另外，籤詩是給信徒了解意思，可以留下來參考紀念或拿到金爐去化掉，如果想留做紀念，其實可用手機拍下來就好，一方面環保，二方面也不用去擔心要不要燒化等問題。