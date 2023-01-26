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苗栗竹南2車路口對撞！車體變形「一家4口受困」　駕駛重傷昏迷

▲▼竹南博愛路、龍山路口25日晚間發生2車對撞車禍，其中1部車內1家4口受困，消防人員破壞車體才脫困送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲竹南博愛路、龍山路口25日晚間發生2車對撞車禍，其中1部車內1家4口受困，消防人員破壞車體才脫困送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮龍山路、博愛街口昨(25日)晚間發生自小客車對撞車禍事故，其中一輛車駕駛自行脫困，不過，另一輛車乘載4人受創嚴重，車門無法開啟，4人一度受困車內，消防人員利用器材破壞車體後才協助他們脫困，其中1人傷勢較重，呈現昏迷狀態，而詳細肇事原因則有待警方調查釐清。

苗栗縣消防局25日晚間7點19分接獲報案，竹南鎮龍山路上發生車禍事故，有人受困車內，竹南消防分隊出動2輛救護車及器材車出勤救援，到達現場後發現，一輛車的駕駛已自行脫困，不過，另一輛車因撞擊力道強大，導致車門變形無法開啟，有4人受困車內，駕駛呈現昏迷狀態，無法自行脫困。

消防人員發現受人員困車輛車頭幾乎全毀，整輛車體變形，救難人員趕緊使用器材破壞車體，花了近20分鐘才將受困4人一一救出送醫。

警方初步調查，由34歲徐姓駕駛自小客車在博愛路上西往東行駛，行經事故路口，與行駛在博愛路欲左轉由28歲林男駕駛自小客車發生碰撞，當時燈號為綠燈，2車發生碰撞後，林男駕駛車輛在原地轉了2圈，徐男所駕自小客車則撞擊路邊行道樹，車體嚴重變形，車上一家4口受困，當中有2名分別為3歲及8歲的男童，其中8歲男童右腳骨折，3歲男童無礙。一家人經由消防人員協助才脫困。

警方對雙方駕駛酒測，已經排除酒後駕車，初步研判，2車行經路口疑似未減速慢行才會發生事故，傷者經送醫後都沒有生命危險，細肇事原因還需要調查釐清。

▲▼竹南博愛路、龍山路口25日晚間發生2車對撞車禍，其中1部車內1家4口受困，消防人員破壞車體才脫困送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼竹南博愛路、龍山路口25日晚間發生2車對撞車禍，其中1部車內1家4口受困，消防人員破壞車體才脫困送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼竹南博愛路、龍山路口25日晚間發生2車對撞車禍，其中1部車內1家4口受困，消防人員破壞車體才脫困送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼竹南博愛路、龍山路口25日晚間發生2車對撞車禍，其中1部車內1家4口受困，消防人員破壞車體才脫困送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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