戀綜《合宿相親》來賓是「小三」！40歲人妻血淚控：害我家庭破碎

▲小三出演SBS戀綜《合宿相親》，慘遭元配向電視台爆料。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓SBS電視台戀愛綜藝節目《合宿相親》近日陷入爭議，一名40多歲女性爆料，指出節目來賓B某就是破壞她婚姻與家庭生活的小三。她表示，因B某與前夫的不倫關係，她至今無法與子女同住，儘管2022年勝訴並獲判賠3000萬韓元，但至今仍未領到任何款項。節目組在知情後表示，將盡最大誠意、刪減B某出場畫面。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《中央日報》，40多歲女性A某20日接受JTBC時事節目《事件班長》採訪時爆料，她的前夫與B某曾在其經營的事業單位工作期間發生不倫關係，最終導致她被迫結束15年的婚姻。2022年，A某提出離婚訴訟，法院判決前夫及B某支付3000萬韓元的精神賠償，但她至今仍未收到任何賠償金。

A某痛心強調，自己連續幾天無法入眠、淚流不止，「我因為他們的自私行徑而無法與我最愛的孩子們一起生活，看到B某竟然出現在戀愛節目中尋找另一伴，實在令我感到震驚與心痛。」

報導指出，B某為1993年出生的髮型設計師，目前在店內擔任副店長。她與母親一同參加SBS新推出的戀愛綜藝節目《合宿相親》，內容主要聚焦於有結婚意願的單身男女及其母親，10對家庭在6天5夜的合宿生活中尋找婚配對象，節目每週四晚間9時播出。

針對該起爆料事件，B某方面表示，自己與上述指控並無相關，強調自己未曾收到法院判決文件。她出言警告，「若散布子虛烏有的言論，將會採取法律行動」。

節目組則於昨（21）日發表官方聲明，表示已意識到該名出演來賓在可能引起社會爭議的過往經歷，因此立刻啟動緊急程序、刪減B某的出演片段。

製作團隊強調，在選角過程時曾透過面試、問卷及書面契約，確認出演來賓未曾涉及犯罪、不倫或校園暴力等行為，並明文規定違反者必須承擔違約責任。但即便如此，仍發生過去行徑引發爭議的情況，令製作團隊感到震驚與無奈。

據悉，即便《事件班長》並未公開B某姓名，但從截圖中可以辨識出B某身分，疑似為1993年出生的金泰仁（音譯），職業是髮型設計師。