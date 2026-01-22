　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

戀綜《合宿相親》來賓是「小三」！40歲人妻血淚控：害我家庭破碎

▲▼小三出演SBS戀綜《合宿相親》，慘遭元配向電視台爆料。（圖／翻攝自韓網）

▲小三出演SBS戀綜《合宿相親》，慘遭元配向電視台爆料。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓SBS電視台戀愛綜藝節目《合宿相親》近日陷入爭議，一名40多歲女性爆料，指出節目來賓B某就是破壞她婚姻與家庭生活的小三。她表示，因B某與前夫的不倫關係，她至今無法與子女同住，儘管2022年勝訴並獲判賠3000萬韓元，但至今仍未領到任何款項。節目組在知情後表示，將盡最大誠意、刪減B某出場畫面。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《中央日報》，40多歲女性A某20日接受JTBC時事節目《事件班長》採訪時爆料，她的前夫與B某曾在其經營的事業單位工作期間發生不倫關係，最終導致她被迫結束15年的婚姻。2022年，A某提出離婚訴訟，法院判決前夫及B某支付3000萬韓元的精神賠償，但她至今仍未收到任何賠償金。

A某痛心強調，自己連續幾天無法入眠、淚流不止，「我因為他們的自私行徑而無法與我最愛的孩子們一起生活，看到B某竟然出現在戀愛節目中尋找另一伴，實在令我感到震驚與心痛。」

報導指出，B某為1993年出生的髮型設計師，目前在店內擔任副店長。她與母親一同參加SBS新推出的戀愛綜藝節目《合宿相親》，內容主要聚焦於有結婚意願的單身男女及其母親，10對家庭在6天5夜的合宿生活中尋找婚配對象，節目每週四晚間9時播出。

針對該起爆料事件，B某方面表示，自己與上述指控並無相關，強調自己未曾收到法院判決文件。她出言警告，「若散布子虛烏有的言論，將會採取法律行動」。

節目組則於昨（21）日發表官方聲明，表示已意識到該名出演來賓在可能引起社會爭議的過往經歷，因此立刻啟動緊急程序、刪減B某的出演片段。

製作團隊強調，在選角過程時曾透過面試、問卷及書面契約，確認出演來賓未曾涉及犯罪、不倫或校園暴力等行為，並明文規定違反者必須承擔違約責任。但即便如此，仍發生過去行徑引發爭議的情況，令製作團隊感到震驚與無奈。

據悉，即便《事件班長》並未公開B某姓名，但從截圖中可以辨識出B某身分，疑似為1993年出生的金泰仁（音譯），職業是髮型設計師。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
神秘「蕭大戶」炒股！猛拉7檔股票賺數千萬　遭9路搜索
國防預算卡關　徐斯儉怒：國軍頭盔、防彈板哪一項不重要？
警報狂響！「柏崎刈羽核電廠」重啟不到1天　決定停止運轉
參加尾牙沒中獎　公司宣布「普發筆電」！在場員工1人1台
蘆洲雙屍今解剖！家屬哀戚赴殯儀館　檢未借提逆子到場
全聯馬年福袋出爐！「抽367萬保時捷」中獎率提高1.6倍
快訊／台中五口命案　李惠雯穿囚服現身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「OnlyFans女星遭擄」行車紀錄器全拍下　拍片曾提大毒梟

警報狂響！「柏崎刈羽核電廠」重啟不到1天　決定停止運轉

紐西蘭土石流「灌進露營區」多人失蹤！　土石堆曾傳出呼救聲

戀綜《合宿相親》來賓是「小三」！40歲人妻血淚控：害我家庭破碎

加拿大「百年首次」模擬美軍入侵！　最快2天失守

南韓「18禁形狀」甜點意外爆紅！網友嚇壞喊好色　烘焙品牌出手了

格陵蘭每人發3000萬？　英媒爆「川普正在考慮加碼」

金正恩表情逐漸母湯！看美女泡澡「笑開懷」　網嘆：原來是重口味

美中俄都想搶！CNN分析「北極3大關鍵價值」　普丁恐早佔上風

快訊／阿蘇火山宣布「封鎖火山口參觀區」　直到救出失蹤者！

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

「OnlyFans女星遭擄」行車紀錄器全拍下　拍片曾提大毒梟

警報狂響！「柏崎刈羽核電廠」重啟不到1天　決定停止運轉

紐西蘭土石流「灌進露營區」多人失蹤！　土石堆曾傳出呼救聲

戀綜《合宿相親》來賓是「小三」！40歲人妻血淚控：害我家庭破碎

加拿大「百年首次」模擬美軍入侵！　最快2天失守

南韓「18禁形狀」甜點意外爆紅！網友嚇壞喊好色　烘焙品牌出手了

格陵蘭每人發3000萬？　英媒爆「川普正在考慮加碼」

金正恩表情逐漸母湯！看美女泡澡「笑開懷」　網嘆：原來是重口味

美中俄都想搶！CNN分析「北極3大關鍵價值」　普丁恐早佔上風

快訊／阿蘇火山宣布「封鎖火山口參觀區」　直到救出失蹤者！

另一半呼聲如雷卻睡超香？專家揭大腦早已自動忽略

新竹離譜員警收賄千萬包庇賭博業者　監院糾正警政署、竹市警局

勇消詹能傑殉職　蔣萬安率危安演練部隊默哀：任務結束辛苦了

下剋上！吳芳嫺三盤射落11種子　強勢挺進澳網女雙次輪

神秘「蕭大戶」炒股！猛拉7檔股票賺數千萬　操縱股價遭9路搜索

「OnlyFans女星遭擄」行車紀錄器全拍下　拍片曾提大毒梟

嘉義市1月24、25日普發6千現金　黃敏惠赴台銀點交15.8億

下班接到「娃娃緊急手術」　家屬心急陪診出院又家暴患者

行政院通過資恐防制法修正草案　攻擊國家核心系統屬恐怖活動

垃圾壓縮機中驚見「受驚發抖小狗」　男警救出後心疼：我收養牠

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

國際熱門新聞

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

男子「週週買彩券」頭獎、二獎一次中！　終於圓夢退休

金正恩看美女泡澡「笑開懷」　網嘆：重口味

快訊／川普宣布與北約建立格陵蘭協議架構：撤消歐洲8國加徵關稅

沒人下去過火山口裡！消防：搜救未知數

川普最新民調亮紅燈！　美71％民眾認為「國家已經失控」

快訊／川普：我想要的不過是一塊冰

美股勁揚近600點！川普「不會對格陵蘭動武」　台積電ADR收跌

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

黃仁勳：AI時代藍領最吃香　年薪上看300萬

川普插旗AI圖將成真？　格陵蘭傳割地給美軍建基地

飯店女遭爆頭亡！男友視訊目睹全程

即／阿蘇火山宣布：封鎖火山口參觀區

更多熱門

相關新聞

韓「18禁形狀」甜點爆紅　網友嚇壞喊好色

韓「18禁形狀」甜點爆紅　網友嚇壞喊好色

近期在南韓掀起熱潮的杜拜巧克力Q餅風潮，讓SPC集團旗下烘焙品牌「巴黎貝甜」（Paris Baguette）推出的新品「莓果杜拜巧克力Q餅」意外引發話題

金正恩看美女泡澡「笑開懷」　網嘆：重口味

金正恩看美女泡澡「笑開懷」　網嘆：重口味

即／阿蘇火山宣布：封鎖火山口參觀區

即／阿蘇火山宣布：封鎖火山口參觀區

槍殺安倍判無期！山上：下周決定是否上訴

槍殺安倍判無期！山上：下周決定是否上訴

日核電廠重啟再喊卡　拔控制棒「警報大響」

日核電廠重啟再喊卡　拔控制棒「警報大響」

關鍵字：

日韓要聞南韓合宿相親SBS戀綜小三합숙 맞선김태인金泰仁

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面