太平媽再送愛！西螺福興宮發獎助學金　助200學子安心就學

▲西螺福興宮發放「太平媽獎助學金」，學生雙手接過獎助學金，神情靦腆卻充滿期待，這份心意將陪伴他們走過求學路。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

濁水溪兩岸地區信仰中心西螺福興宮，昨（21）日多了書本與夢想交會的溫度。福興宮董事長楊文鐘親手發放「太平媽獎助學金」，補助彰化、雲林兩縣共80所各級學校、約200名學子，現場孩子們雙手接過獎助學金時，臉上寫滿靦腆與期待，並表示要將獎學金用於購買講義精進課業。

西螺福興宮自2018年設立太平媽獎助學金制度以來，已默默陪伴數千名學子走過求學路，從學雜費、文具書籍到生活所需，減輕不少家庭經濟壓力。今天的頒發儀式，西螺鎮長廖秋萍、東南中學校長黃佩芬、文昌國小教務主任程璟滋，以及多位師長與獲獎學生代表齊聚一堂，在媽祖神像前，共同見證信仰化為實際力量的時刻。

「福興宮是濁水溪兩岸的重要信仰中心，我們希望把太平媽祖的慈悲，化成實際的幫助。」福興宮董事長楊文鐘表示，獎助學金名單是由「螺陽迎太平」遶境大會香所經過的10多個鄉鎮，由第一線的國中、小教師協助提報，確保真正需要幫助的孩子能被看見。他說，希望孩子們在求學路上，感受到的不只是經濟支持，更是一份來自太平媽的守護與鼓勵。

▲獲獎學生與師長在媽祖神像前合影，見證信仰轉化為教育力量的一刻。（圖／記者游瓊華翻攝）

西螺鎮長廖秋萍也感性表示，太平媽獎助學金對許多家庭而言，是一場及時雨，「有的孩子家裡經濟比較辛苦，但仍然努力讀書，福興宮長年用行動支持教育，真的減輕家長很大的負擔。」她也勉勵獲獎學生，把這份關懷化為前進的動力，在學業上更加精進，未來有能力時，也能把愛再傳出去。

頒獎現場，一名學生代表分享，這筆獎助學金將用來購買文具、參考書，也能添件保暖衣物，讓冬天不再那麼寒冷。孩子語氣靦腆卻真誠地說：「會記得今天在福興宮拿到的這份鼓勵，提醒自己要更努力讀書，不辜負大家的期待。」。西螺福興宮不只是信仰的寄託，也在日常中扮演守護者角色，讓太平媽的慈愛不只停留在香火裡，而是一步步，陪著孩子走向未來。