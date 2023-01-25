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新年「錢母」擺7位子才能順利招財　專家提醒4禁忌

（圖／名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提供）

▲新年錢母擺7位子才能順利招財。（圖／CTWANT／名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

知名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，新年快到，很多廟會發放「錢母」給信徒，以錢養錢，藉由神明的幫助，自己的努力，獲得更多的財富，幸運獲得的錢母可要注意以下步驟，才能讓「錢母」發揮最大效用，錢滾錢！擺錯反而會漏財！

啟動錢母

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獲得「錢母」後必須回到宮廟內向神明祈求保佑，針對不同需求，可以這樣說：

1、一般上班族：弟子（或信女）XXX，生日（國曆或農曆幾年幾月幾日生），住家地址XXXXX ，祈求XX神明保佑，請回「錢母」，讓弟子（或信女）工作順利，小人遠離，平安健康，可以的話，請XX神明賜給一個聖杯。

2、業績性質或做生意：弟子（或信女）XXX，生日（國曆或農曆幾年幾月幾日生），住家地址XXXXX ，祈求XX神明保佑，請回「錢母」，讓弟子（或信女）事業順利，財源廣進，可以的話，請XX神明賜給一個聖杯。

3、若要許願願力更大，許願時可具體提出希望花多久時間業績讓可以達成多少，若達成將以多少金額來還願，可以的話，請XX神明賜給一個聖杯。

神明允聖杯後，將「錢母」拿到神明主爐過火，以順時針繞3圈，達到招財納福效果。

擺放錢母招財

1、2023年「財帛星」在南方，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方，每年不同方位，今年「財帛星」在房子南方；「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，在此方位放置「錢母」，可提升業績，增進財源，財運亨通。

2、擺放在家中的「財位」，一般在大門斜對角，且有L形直角，也就是房子客廳能「藏風聚氣」的地方為「財位」。

3、擺放在神龕上。

4、擺放在保險箱上。

5、擺放在保險箱內。

6、擺放在辦公桌上，將錢母放在生財工具上，工作內容以電話行銷為主，則可將錢母黏貼在電話上；文案創作為主的人，則可黏貼到電腦上，有助文思泉湧，讓工作上有較好的發揮，相對錢財就容易到來。

7、擺放在收銀檯上。

8、放在錢包或包包內，從事業務的人就很適合放在錢包內隨身攜帶，讓財氣帶著走。

關於錢母的禁忌

1、可以將錢母送給親朋好友，廣結善緣，但收到錢母的人要到原來發放錢母的廟，啟動錢母，向神明祈求自己的願望。

2、不可將錢母以交易買賣方式賣給別人，這如同將神明所求來的好運賣給別人。

3、不可將錢母擺放在汙穢不淨的地方，例如將錢母擺放在地上，任由人跨越過去，擺放在廁所、夫妻房間，這等同對神明不敬，反而會破財！

4、「錢母」與自己生肖相沖，不可攜帶在身上，例如今年兔年「錢母」，屬雞生肖的人就不要將「錢母」配帶在身上，可以擺在家中適合擺放錢母的地方。

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