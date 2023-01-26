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初五拜財神！專家教你「準備這些」　一次拜到心坎底

初五拜財神，命理專家毛衣老師教你準備哪些東西可以來拜最有效。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲初五拜財神，命理專家毛衣老師教你準備哪些東西可以來拜最有效。（示意圖／CTWANT／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

農曆春節命理專家毛衣老師分享招財，透露可以找好日子做七星轉遇運招財煙供或是財神爺補庫煙供，尤其是正月初五財神生，最適合來補財庫，或用招財小方法來補強運勢。水果準備三到五樣來祭拜最合適。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲水果準備三到五樣來祭拜最合適。（示意圖／CTWANT／翻攝自pixabay）

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毛衣老師表示，初五拜財神招財法。準備供品：三牲、水果3或5樣、甜茶三杯、糖果，準備金紙：壽金、刈金、土地公金、五路財神金（或發財金）來祭拜，除了以上拜財神的貢品外，也可以在香燭店買四色金、五路財神金、金元寶或是紙元寶和一張黃紙上書寫姓名、八字和地址，秉明要補財庫後，和紙錢焚燒即可。

在補財庫方面，道教的說法是每個人天生都有一個財庫，註定你這輩子的財富，但是有些可能因做生意不當，使得財庫漏財，或是有人天生財庫就很少，所以一般財神廟都有補財庫的服務費用可能從數百元到數千元不等，坊間有許許多多招財方式，毛衣老師也介紹幾種不用花錢，又可以簡單DIY的招財法。

一、想旺偏財

身上可佩帶五帝錢或十運錢，以增進財氣運勢，如將五帝錢（順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶）等錢幣串起掛在腰間，能防饞言及小人所害；而如果進入喪家，或經常出入不乾淨的場所時，可將五帝錢撥弄一下，離開時，在門外再以劍指在手掌心寫「除」字，即可去晦辟邪；而平日入廟參拜時，也可將五帝錢取下，在天公爐上左右各繞三圈，可增強五帝錢之開運能量。

二、招財進門

準備一個小福袋（或銀樓裝金飾的小紅袋）穿上紅繩，袋內放入168元銅板 （50元*2+10元*6+5元*1+1元*3），用紅紙寫上姓名和出生年月日，在凌晨12點時，掛在自己每天出入的房門上方，慢慢地你的財氣就會臨門了。

三、八卦招財包

先準備好一個紅色的小布包，在布上或貼或畫個八卦圖，布包內放入五穀（黃豆、黑豆、綠豆、紅豆及米各少許）與鹽混合，再將布包綁上紅線，春節時在門廊或店門迎風處掛上，只要有人進出或風吹過，即有迎風生財的效果，必須每年一換，可驅晦氣、添增人氣和增強財富運。

四、衣食無缺

在農曆春節時，準備一個小米缸或陶甕，缸內下層擺米，中間擺麵線，上層擺圓餅，缸外貼上「福財」兩字的紅紙，放在廚房的一角，七日後全部吃完，如此居家可保平安，這一年的工作及財運也會跟著順利。

五、紅包袋招財術

先準備好一個紅包袋，袋內放入168元銅板加硬幣，放於皮夾或口袋內，寫上「財源滾滾」四個字隨身攜帶，或是放置在自家神案的香爐下壓著，平日對神明上香時，順帶祈求財運順利、福氣盈門，另準備一個紅包袋，內裝百元紅紙鈔一張，在黃紙上寫一滿字，隨紙鈔同時裝入於新的長皮夾內內，長期放置於頭或床墊頭下方，慢慢的你的財氣就會越來越旺了。毛衣老師也表示，平日打從內心多做好事、多說好話，會讓這些招財的能量更有效果。（圖／毛衣老師提供）

▲毛衣老師也表示，平日打從內心多做好事、多說好話，會讓這些招財的能量更有效果。（圖／CTWANT／毛衣老師提供）

《CTWANT》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

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