春節將近送暖不缺席　唐氏症基金會募集萬份年菜助弱勢

▲唐氏症基金會募集的愛心年菜，透過社會局分送至教養院與育幼院，陪伴弱勢家庭迎接春節。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

農曆春節將近，家家戶戶張羅年夜飯之際，仍有不少身心障礙者與弱勢家庭，面臨無法安心圍爐的處境。財團法人中華民國唐氏症基金會今年持續發起愛心年菜募集行動，希望在歲末團圓時刻，為需要幫助的家庭送上一桌熱騰騰的年菜。

截至目前，基金會已募集超過一萬零兩百份年菜，其中八百份捐贈給台中市政府社會局，並由社會局統一分配至身心障礙教養院、育幼院等單位，讓更多家庭在春節期間也能感受到節慶的溫暖。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，「送愛募集活動」今年已邁入第十三年，一方面為唐氏症者與身心障礙朋友創造穩定的工作機會，另一方面也邀請社會大眾以實際行動支持弱勢族群。他指出，庇護青年在參與製作、包裝與出貨過程中，不僅學習工作技能，也逐步建立自信，而這份努力最終化為送到弱勢家庭餐桌上的一份心意。

今年送往台中市社會局的愛心年菜禮盒，內容包含糖醋鮮魚排、紅燒獅子頭、栗子燒雞及味噌虱目魚丸湯等四道經典年菜，皆為簡單加熱即可上桌的料理。社福單位指出，對行動不便或照顧負擔較重的家庭而言，這類方便料理不僅減輕準備年夜飯的壓力，也讓家人在團圓時刻能多留一些時間彼此陪伴。

為讓更多家庭受惠，唐氏症基金會今年也與便利商店通路合作，擴大年菜募集與配送網絡，配送範圍從中部延伸至高雄、台東等地。基金會表示，秉持「哪裡有需要，就送到哪裡」的精神，希望在歲末寒冬中，透過一份份實際送達的年菜，讓弱勢家庭感受到社會的關懷，也為新的一年注入更多希望。