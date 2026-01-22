紐西蘭土石流「灌進露營區」多人失蹤！　土石堆曾傳出呼救聲

▲紐西蘭22日發生土石流，多人失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭北部一處火山露營地22日因暴雨發生嚴重土石流事故，滾滾土石直直衝進營區吞噬多輛露營車與公用設施，多人下落不明。已知事發現場土石堆下曾傳出有人呼救的聲音，當地人透露，事發前聽到如雷般的巨響與樹木斷裂聲，眾人奔跑尖叫。

▲22日上午9時30分左右，土石流衝向露營區盥洗設施與多輛露營車。（圖／路透）

巨響後 山坡整片滑落

衛報、法新社等報導，這起事件發生在北島死火山芒格努伊山（Mount Maunganui）山腳下的露營地，此處是熱門旅遊景點，也是紐西蘭最受歡迎的露營地之一。但在21日晚間降下暴雨之後，到了22日上午9時30分左右，土石流衝向露營區盥洗設施與多輛露營車。

現場畫面顯示，多輛露營車被掀翻。當時在附近的漁夫麥克哈迪（Alister McHardy）更稱，事發前聽到巨響與樹木斷裂聲，接著整片山坡瞬間崩塌，有人尖叫逃跑、也有人受困。

澳洲遊客沃拉爾（Sonny Worrall）當時正在附近泳池游泳，卻突然聽到身後傳來的巨大聲響，甚至還差點被一輛露營車撞上，驚魂未定稱「這是我這輩子遇過最可怕的事」。

▲有人稱，事發前聽到巨響與樹木斷裂聲。（圖／路透）

瓦礫堆下曾傳出呼救聲

紐西蘭消防與緊急事務機構發言人派克（William Pike）證實，首批抵達現場的救援人員與民眾，確實有聽到土石堆下有人呼救的聲音，「部分民眾試圖進入，確實聽到了一些聲音。我們最先趕到的消防隊員也有聽見同樣的聲音」。

芒格努伊山以南的帕帕莫阿（Papamoa）22日凌晨也發生土石流掩埋民宅事件，造成1人重傷、2人失蹤。奧克蘭北部沃克沃斯地區則有一名40多歲男子21日被洪水沖走，警方持續進行搜救。消防單位也已出動人力，營救受困屋頂的居民。

總理盧克森（Christopher Luxon）表示，正積極監控全國各地情況，包括芒格努伊山的重大事故，政府單位正全力協助受災民眾，同時感謝緊急救援人員的付出。

▼首批抵達現場的救援人員有聽到土石堆下傳來的呼救聲。（圖／達志影像／美聯社）