　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今天不能睡午覺！初五「這件事沒做」窮鬼纏身　6禁忌曝光

▲▼過年,年節,鼠年,年節,春節,農曆新年。（圖／記者李毓康攝）

▲大年初五迎財神，千萬別睡午覺。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

大年初五也是財神的生日，許多人會在今（1/26）日開市迎財氣，可把握中午11點前拜拜，保佑事業興旺一整年。命理學家「小孟老師」指出，初五有6個禁忌要注意，像是勿留垃圾、不能睡午覺、不可罵「窮」字等，把窮神送走，自然財神就會主動上門了。

小孟老師在臉書粉專表示，初五又稱為「破五日」，意味著初一到初五的禁忌完全解除，今日雖然沒有重大禁忌，但仍有6點要注意，千萬不能讓「窮神」纏身一整年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1｜家中勿留垃圾

初五要迎富送窮，垃圾代表窮，因此要將它送出去，把窮神送走，財神自然就會來了。

2｜打掃家裡

初五要將家中的地板垃圾清理乾淨，就能送走窮氣，保持整潔乾淨的話，財神自然就會上門。

3｜忌訪他人家裡

不宜到別人家裡串門子，容易將晦氣帶給對方；另有一說是因為初五大家都在送窮神，萬一走在路上不小心沾染窮氣，可那就不好了。

4｜忌睡午覺

初五要迎財神，建議動一動對身體比較好，古人認為「不動」代表窮，要動才會富裕，因此俗稱「恨窮」，很多商人便選擇在初五這天開市。

5｜不要罵人窮字

初五是財神的生日，千萬不可以罵別人窮，或在人被後說他人很窮酸，萬一被財神聽就不好了。

6｜舊春聯不宜放超過初五

家中有貼喜氣春聯，象徵門口越紅越喜氣，財神比較會到家中來作客；反觀舊春聯或破掉春聯一定要處理，小心窮神會主動上門。

值得一提的是，小孟老師日前也分享兔年最佳開工時段，有3天可選、時段皆為上半白天，如下：

初五（1/26）｜早上07：00至中午11：00

初七（1/27）｜早上07：00至中午11：00

初八（1/28）｜早上07：00至9：00

▼開工拜拜不能拜番茄，「容易有血光之災」。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲▼拜拜,祈福,開工,祭祖,拈香,祭拜,祭祀,拜神,謝天,儀式,信仰。（圖／記者周宸亘攝）

ET快訊
孫生「被當眾提分手事件」！　他表情失守了
21歲男逆向闖五股高架匝道！　無辜駕駛遭撞慘死
日本暴雪奪5命！他「下秒被樹砸死」　12地創史上最低溫
女星走春出事了！　驚遇陌生男女「怒吼3小孩」
上兵胸口頂撞副班長　嗆「讓你出不去營區」！下場慘了
彩券行公告「刮中500萬可領現鈔」！他進去傻眼
戒手搖飲12年！　吳怡霈身體驚現4變化

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超簡單日記術！一天一行高效推薦　寫出改變自己的行動力

路過萬華剝皮寮！台大醫被2女攔阻「問一句超尷尬」

把握今天空檔！寒流明起再襲凍3天　周末最冷探6度「降雪機率曝」

羅東林管處攜手11單位　編織國土生態綠網...守護小燕鷗棲地

別想開車來！高雄蓮潭燈會今日登場　搭「賞燈公車」最方便

2023年好想告別單身！　4招高CP值讓桃花自動朵朵開

旅行也能開運！2023年必試8方位　東北方事業運、財運大開

究竟是助燃愛意還是直接化成灰？火象星座會因為什麼原因分手？

彩券行公告「刮中500萬可領現鈔」　他進去傻眼了！內行：不怕你領

今開工迎財神！超商優惠打氣　咖啡買8送8、滿額最高刮2023元購物金

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

南橫下雪宛如童話世界　遊客興奮嗨喊：很有層次！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

阿公午休把「毛毯當枕頭」　萌娃怒抽掉：被被要用蓋的

財神到！7-11開出3張千萬發票　全聯開出200萬發票特獎

超簡單日記術！一天一行高效推薦　寫出改變自己的行動力

路過萬華剝皮寮！台大醫被2女攔阻「問一句超尷尬」

把握今天空檔！寒流明起再襲凍3天　周末最冷探6度「降雪機率曝」

羅東林管處攜手11單位　編織國土生態綠網...守護小燕鷗棲地

別想開車來！高雄蓮潭燈會今日登場　搭「賞燈公車」最方便

2023年好想告別單身！　4招高CP值讓桃花自動朵朵開

旅行也能開運！2023年必試8方位　東北方事業運、財運大開

究竟是助燃愛意還是直接化成灰？火象星座會因為什麼原因分手？

彩券行公告「刮中500萬可領現鈔」　他進去傻眼了！內行：不怕你領

今開工迎財神！超商優惠打氣　咖啡買8送8、滿額最高刮2023元購物金

快訊／毒駕撞死彰化警！嫌收押「想跟家屬道歉」　高偉倫父回應了

超簡單日記術！一天一行高效推薦　寫出改變自己的行動力

動起來！「台北大縱走」8段亮點　忘憂柳杉林、北眼平台在這

毒蟲駕車撞死彰化警　王惠美南下高雄慰問警眷

美國加州農場槍擊釀7死！矮胖華裔移工出庭受審　正面照曝光

路過萬華剝皮寮！台大醫被2女攔阻「問一句超尷尬」

把握今天空檔！寒流明起再襲凍3天　周末最冷探6度「降雪機率曝」

大年初五喜迎財神　黃偉哲文衡殿發放開運紅包

噁聞爆多還敢用？「飯店熱水壺」竟逆風了　一眾轟這些更可怕

2022年78件全台槍擊案釀46傷12死 查禁操作槍黑槍來源竟變這

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

三寶逆向衝南橫遭逼退　影片超舒壓

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

初五迎財神！5大習俗禁忌一次看

廂型車駕駛國道放手吹笛子！嫩妹驚呆錄下

過年親戚送整箱玩具給兒子　母打開一看傻了

車庫遭停車堵死　網嘆：只能吞了

「中獎率100%」他花2萬5買整本！刮完崩潰了

開春財神到！　3星座、3生肖發了

初五「嚇跑窮鬼」！5習俗一次看　要吃這東西

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

6生肖要安太歲　兔年點燈大全一次看懂

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

她嫌男友紅包2千　眾人曝嫌棄真相

更多熱門

相關新聞

初五財運曝！1生肖「可衝一波刮刮樂」

初五財運曝！1生肖「可衝一波刮刮樂」

今（26）日是正月初五，除了要「送窮」倒垃圾、打掃，最重要的莫過於開工（開市）、迎財神，畢竟正月初五為財神生日，誰都希望財神爺能將金銀財寶帶到家裡。清水孟國際塔羅的小孟老師就曝光今天的財神位和財氣時間，並點出4星座及4生肖財運好，甚至直呼1生肖「刮刮樂再衝刺一波」。

初五開工大吉！　拜拜別忘了避開「這件事」

初五開工大吉！　拜拜別忘了避開「這件事」

初四灶神回家「勿在廚房裸體啪啪」7禁忌曝

初四灶神回家「勿在廚房裸體啪啪」7禁忌曝

開工拜拜吉時來了！「1水果千萬不能拜」有血光之災

開工拜拜吉時來了！「1水果千萬不能拜」有血光之災

初二撞天恩日！一年只有15天　1招跟霉運說掰掰

初二撞天恩日！一年只有15天　1招跟霉運說掰掰

關鍵字：

大年初五開工財神送窮窮神午覺禁忌垃圾

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

初二圍爐！餐桌出現超胖孫佔位置

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

三寶逆向衝南橫遭逼退　影片超舒壓

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

鷹眼受重傷「是為了救家人」！

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

初五迎財神！5大習俗禁忌一次看

廂型車駕駛國道放手吹笛子！嫩妹驚呆錄下

過年親戚送整箱玩具給兒子　母打開一看傻了

5個「洗頭壞習慣」難怪頭髮掉不停

3火辣正妹「宣佈封奶」！　她閃電出嫁變人妻

女兒騎妹妹身上　爸嚇傻問出殘酷真相

更多

最夯影音

更多
一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才
過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面