今天不能睡午覺！初五「這件事沒做」窮鬼纏身　6禁忌曝光

▲大年初五迎財神，千萬別睡午覺。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

大年初五也是財神的生日，許多人會在今（1/26）日開市迎財氣，可把握中午11點前拜拜，保佑事業興旺一整年。命理學家「小孟老師」指出，初五有6個禁忌要注意，像是勿留垃圾、不能睡午覺、不可罵「窮」字等，把窮神送走，自然財神就會主動上門了。

小孟老師在臉書粉專表示，初五又稱為「破五日」，意味著初一到初五的禁忌完全解除，今日雖然沒有重大禁忌，但仍有6點要注意，千萬不能讓「窮神」纏身一整年。

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1｜家中勿留垃圾

初五要迎富送窮，垃圾代表窮，因此要將它送出去，把窮神送走，財神自然就會來了。

2｜打掃家裡

初五要將家中的地板垃圾清理乾淨，就能送走窮氣，保持整潔乾淨的話，財神自然就會上門。

3｜忌訪他人家裡

不宜到別人家裡串門子，容易將晦氣帶給對方；另有一說是因為初五大家都在送窮神，萬一走在路上不小心沾染窮氣，可那就不好了。

4｜忌睡午覺

初五要迎財神，建議動一動對身體比較好，古人認為「不動」代表窮，要動才會富裕，因此俗稱「恨窮」，很多商人便選擇在初五這天開市。

5｜不要罵人窮字

初五是財神的生日，千萬不可以罵別人窮，或在人被後說他人很窮酸，萬一被財神聽就不好了。

6｜舊春聯不宜放超過初五

家中有貼喜氣春聯，象徵門口越紅越喜氣，財神比較會到家中來作客；反觀舊春聯或破掉春聯一定要處理，小心窮神會主動上門。

值得一提的是，小孟老師日前也分享兔年最佳開工時段，有3天可選、時段皆為上半白天，如下：

初五（1/26）｜早上07：00至中午11：00



初七（1/27）｜早上07：00至中午11：00



初八（1/28）｜早上07：00至9：00

▼開工拜拜不能拜番茄，「容易有血光之災」。（示意圖／記者周宸亘攝）