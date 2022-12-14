小內閣傳朱系與舊縣府人馬卡位　張善政：所有人事都是我主導

▲桃園市長當選人張善政今（14）日針對市府小內閣傳聞提出說明。（圖／張善政辦公室提供）

記者沈繼昌／桃園報導

外傳黨主席朱立倫與舊桃園縣府人馬積極卡位，桃園市長當選人張善政14日表示，所有人事徵詢都是他主導，完全沒有外力介入，這些人將來都是桃園市的人，沒有誰的人；至於何時會公布，張善政希望會在下禮拜某個時間。

張善政上午出席國科會AIMS研究中心在大園區桃捷公司演講廳舉行的「2022成果發表會」，會後針對市府小內閣做出說明。張善政指出，「所有人事徵詢都是我自己主導，我們徵詢很多不同的來源，這些人才到了以後，由我自己主導，完全沒有外力的介入。這些人才將來都是桃園的人，沒有說是以前張三或李四的人，這點非常重要。我向他們講的非常清楚，一旦接受徵召，擔任官員時，就只有一個，桃園市的人，沒有誰的人。」

▲桃園市長當選人張善政今天出席國科會AIMS研究中心成果發表會，會後與出席人員合影。（圖／張善政辦公室提供）

另外，外傳朱立倫把桃園市府當成前進2024的酬庸基地，張善政認為，「這是不可能的事情，我剛已說過，所有徵詢的官員都是為桃園打拚，沒有酬庸基地這種事情發生；至於議長案，藍綠都有不同版本，會再協調到一個共識的地步。」

對於李鴻源是否會加入市府團隊？市府小內隔何時會公布？張善政強調，「我請李鴻源教授出來是召集一個委員會，委員會是市府外面的一個客觀諮詢對象，這跟市府的人事沒有關係；至於人事問題，我們希望在下禮拜的某個時間。」

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