幕後／聖誕節上演議長改選戰　誰掌議會龍頭助蔣萬安、張善政推政策

▲國民黨桃園市議會議長邱奕勝有望連任。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一甫結束，議員們將於12月25日就任並舉行正副議長改選。針對本次國民黨重新執政的台北、桃園2都，正副議長可決定政策、預算能否順利通過，對新科市長未來執政具有關鍵影響。黨內人士分析，國民黨在北桃2都雖然議員都未過半，但因議會黨團長年跟其他非綠陣營友好，拿下正副議長應無懸念。

首先針對台北市首都正副議長戰況，總數61席的台北市議會中，國民黨這次總共當選30席，嚴格來說並未過半，唯若加計以無黨籍參選且仍保有國民黨籍的曾獻瑩、「戰鬥藍」成員侯漢廷，國民黨已然實質過半，在黨團運作及黨紀約束下，台北市議會正副議長幾乎已確定由國民黨拿下，只差在人選是誰。

▲台北市議員戴錫欽。（圖／記者袁茵攝）

對於國民黨人選，目前共有3人角逐議長，分別是現任議長陳錦祥、資深議員戴錫欽、甫回鍋的議員李彥秀。另外也有2人角逐副議長，分別是現任副議長葉林傳，以及「陳家班」議員陳炳甫；他們將藉由議會黨團假投票方式，決定由誰代表國民黨角逐正副議長。

國民黨台北市黨主委黃呂錦茹受訪表示，正副議長假投票將於13、14日辦理登記，假投票時間則訂在15日，第一輪投票將在當天上午9時至11時，採絕對多數制，倘各組候選人都未過半數，便須第二輪投票，訂在下午12時至13時。一位新科議員指出，表面上戴錫欽與陳炳甫搭檔，葉林傳則傳出跟陳錦祥或李彥秀搭檔，但其實正副議長是分開的2個投票，所以其實沒有搭檔的情形。

據了解，陳錦祥、葉林傳因是現任正副議長，早就布局多年，資源、經驗較為豐富；戴錫欽、陳炳甫策略則是頻頻與蔣萬安、王鴻薇合體，展現世代交替、正向活力的面向。至於李彥秀則是各界都叫好，只可惜起步較晚，後續可觀察會否在假投票中扮演三腳督的關鍵分票角色。

▲陳錦祥是現任議長，早就布局多年 。（圖／翻攝自Facebook／陳錦祥）

至於桃園方面，總數63席的桃園市議會席次，國民黨這次當選29席，嚴格來說亦未過半，但由於國民黨現任議長邱奕勝跟無黨聯盟總召李家興長年友好，一位桃園議會人士表示，理論上無黨籍的10席都會支持國民黨所推出的正副議長人選。

桃園議會人士也說，現任正副議長邱奕勝、李曉鐘確定要爭取連任，市長當選人張善政也已表態支持，且至今未聽聞有其他人馬要跟邱、李競爭，故接下來就看市黨部跟黨團要用怎樣的程序來提名。該人士說，如果確定只有一組人馬的話，那就不用舉辦假投票，只須黨團決議通過即可。

此外，相較台北市已決定於12月15日透過假投票決定人選，桃園市方面卻仍未有動作，因此引發各方揣測，懷疑是不是要運作其他人馬來跟邱、李競爭？對此，桃園議會人士解釋，應是目前黨團還在忙於審理總預算，且邱、李組合已相當成熟穩定、難以撼動，故提名程序只是跑個流程而已，或早或晚其實沒多大差別。