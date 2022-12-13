快訊／紙雕師沒戴口罩被規勸　持刀刺死超商店員！判死刑

▲知名紙雕師蔣嘉凱去年11月因不滿超商蔡姓店員勸說戴口罩，竟持刀朝其左胸處猛刺多刀傷重致死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

國內知名紙雕師蔣嘉凱去年11月因不滿被提醒戴口罩，三度進出超商持刀刺死蔡姓店員，桃園地方法院審理後，今(13日)依殺人罪判處死刑，褫奪公權終身。

▲桃園超商店員遭顧客刺死，最後身影曝光。（圖／民眾提供）

蔣嘉凱於去年11月21日凌晨在龜山區三度進出某超商，只因不滿蔡姓店員提醒他要戴口罩，第三度進入超商時竟持裝飾刀刺死對方，蔣男面對法官訊問時坦承殺人，但辯稱犯案前曾服用抗憂鬱藥、安眠藥（FM2）與肌肉鬆弛劑等藥物，之後肚子餓才去超商買洋芋片，不料後來看了超商監視畫面才知道，自己總共去了3次超商，還帶了拆信刀、螺絲起子與裝飾刀，但過程中迷迷糊糊，事後在超商前醒來，發現雙手染有血跡且前面躺著蔡姓店員，雖然大概知道發生什麼事，但對如何犯案已沒印象。

▲桃園超商店員遭蔣男持刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡姓店員姊姊說，蔣出庭時始終強調過程中沒有記憶，或是吃了藥等，以苦肉計希望向法官傳達某些訊息，目的就是要量刑能減輕其刑，顯見毫無悔意。再者，蔣犯案至今從未向受害家屬道歉，這2點讓家屬感覺蔣是罪大惡極。出庭時回答法官之態度，看不出有何抱歉、愧疚或悔意，全以「不記得了、沒有印象」回答，根本是帶著僥倖想法，辯護人提出修復式司法只是檯面上建議的，蔣男個人可能並無意願，家屬也感受不到其悔悟誠意。

▲知名紙雕師持刀猛刺蔡姓超商店員致死，警方在現場蒐證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

法院審酌，蔣男殺人犯行事證明確，且與蔡男的言行互動、換裝原因、所攜帶之物及殺害蔡男過程，足認蔣男確有殺人之直接故意，並與其殺人之預謀相貫，另蔣男於當時辨識能力與控制能力均屬正常，且蔣男雖符合自首要件，但蔣男當時並無悔悟之心，僅因情勢所迫方留在現場，顯非真誠悔悟，因此不依此減輕其刑，依法判處死刑，褫奪公權終身。