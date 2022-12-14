騙人當豬仔轉賣100萬「撞警車拒捕」　勇警連開6槍...詐團8匪落網

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山警方昨（13）日下午會同保大特警、刑事局偵二隊在龜山區忠義路攔查人蛇集團，其中許姓主嫌企圖駕車衝撞警方，警方靠優勢警力連開6槍擊中車輛輪胎制止，當場查獲許嫌等8人到案，並起出鎮暴槍、大刀、瓦斯槍等多項證物，警方訊後依違反組織犯罪防制條例、人口販運防制條例等罪嫌，將許男等8人移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園保大特警、龜山警方與刑事局偵二隊昨（13）日下午龜山區忠義路查獲人蛇集團8人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園保大特警、龜山警方與刑事局偵二隊昨天下午在龜山區忠義路查獲人蛇集團8人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，到案的34歲許姓男子、33歲的馮姓女子、30歲滿姓男子、31歲陳姓男子、29歲林姓男子、22歲蘇姓男子、17歲蔡姓少年、15歲何姓少年共計8人；其中許姓男子籌組人蛇詐騙集團，在網路貼文「輕鬆賺取高薪」求職廣告，誘騙3名不知情民眾應徵，集團隨即控制並逼迫提供帳戶、擔任車手，同時準備將3人轉交給其他集團控制，每名被害人轉手代價為100萬元 之譜。

警方查出，3名被害人遭集團控制期間，均須配合許男指令，若不配合就會挨打，龜山警分局獲報後，會同刑事警察局偵二大隊第1隊、桃園市警局保大隊配合偵辦，昨天下午3時許收網，許男等人發現警方出現，一度衝撞警車逃逸約2公里，警方針對許嫌等人車輛連開6槍射擊輪胎，結果順利在龜山區忠義路逮到8人到案，順利救出3名被害人。

▲桃園保大特警、龜山警方與刑事局偵二隊昨天下午在龜山區忠義路查獲人蛇集團，起出鎮暴槍與大刀等多項證物（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方在許嫌等人車上起出鎮暴槍1支、鋼珠槍1支、瓦斯槍1支、大刀2把、折疊刀1支、護照、銀行存簿、提款卡、手機等證物，警方昨晚漏夜偵訊後依違反組織犯罪防制條例、人口販運防制條例、妨害自由等罪嫌，將許男等8人移送桃檢偵辦，後續將追查上下游人蛇詐騙集團成員到案。

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