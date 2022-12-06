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收到當選證書　張善政：5人交接小組未必全進市政團隊

▲桃園市準市長當選人張善政今天針對於5人交接小組是否未來會進入市府提出說明。（圖／張善政辦公室提供）

▲桃園市準市長當選人張善政今天針對於5人交接小組是否未來會進入市府提出說明。（圖／張善政辦公室提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市準市長當選人張善政今（6）日出席在蘆竹區感恩茶會，會前媒體詢問5人交接小組是否意味未來進入市府服務，張善政表示，5人小組都各自有分工，但未必進入市府，以黃敏恭為例，他自己就說明將來不會進入市府，所以是兩回事。

張善政今天下午4時許出席蘆竹感恩茶會，會中接受中選會頒發桃園市長當選證書，受訪時，媒體詢問5人交接小組，除前副縣長黃敏恭外，其他4人也都是自己選的，有沒有特別任務？這五位是不是以後就代表也是會進到市政府？

張善政指出，他們每一位都有分工，這個名單是我與黃敏恭一起擬的，每一位都有分工，就是對口相關人事的、工程等等。至於未來會不會進入市府，那倒未必，例如黃敏恭主委，他自己就表明說將來不會進市府，這個與未來會不會進市府完全是兩回事。

媒體也針對今天桃園市議會早上退回預算？張善政認為，預算退回市府失敗，這表示說在年底前議會應該會把明年預算審議完畢，這對於將來我們上任後加快市政腳步是件好事情，今天議會做的這個決議，我們是給予正面的肯定，也是市場的選擇。

選前承諾要成立婦幼局，目前有相關規劃？張善政說，這要等上任後調到相關資料，瞭解各局處現業務負荷才能做出決定。

此外，不少老人關心的三節敬老金部分，明年初會加碼發放？張善政表示，議會這次審預算，如果說裡面能有預算的空間，我們會盡快來做。

目前市府小內閣進度如何，有無確定名單？張善政強調，我們還在繼續徵詢，在適當時候會向大家公佈。

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