上任後是否查弊案？　「重點在安全體檢」張善政：不會先入為主

▲上任後是否馬上查弊案？桃園市長當選人張善政今（10）日受訪時表示，重點會放在公共工程安全體檢上。（圖／張善政辦公室提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長當選人張善政今（10）日出席公益活動，會後媒體針對鄭文燦2014年上任就說要查桃園三大弊案，張善政指出：「我們的重點是把公共工程的安全先確立，所以會做公共工程的安全體檢。至於有沒有弊案，在體檢過程裡面，不會先入為主，就照程序來走。」

▲桃園市長當選人張善政今（10）日出席「義捐秀髮 美麗重生」公益活動。（圖／張善政辦公室提供）

張善政今天下午出席「義捐秀髮 美麗重生」公益活動，媒體關心目前小內閣人事進度？張善政回覆，目前進行蠻順利的，適當時機會把小內閣名單向大家報告，應該會在上任前幾天，我們還沒有敲定日期，希望能一次公布。

記者詢問，鄭文燦市長2014年上任時，當時有說要查桃園三大弊案，市長上任後會查弊案？張善政表示：「我們的重點是把公共工程的安全先確立，讓市民可以在安全的環境下活動。所以會做公共工程的安全體檢。至於有沒有弊案，在體檢過程裡面，我們不會先入為主，會找市府外的學者專家，組成一個委員會，跟相關局處搭配來做，照程序來走。」

針對外傳現任桃園市府政務官或機要，傳出想留任？張善政說，他幾乎沒有收到這些請求，整個人事作業裡面，是對外徵求人才，很多朋友給我們參考名單，但沒有壓力或誰要留、誰不留。大家都很清楚，政權交接時，人事的任用是主官的權利，目前大家對這些權利都非常尊重。張善政強調，「我們用人不分藍綠，若有現任局處長才能真的不錯，是有可能留任。但我不會說，一定留任或不留任，只是說有這個可能性，看人的才能為主」。

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