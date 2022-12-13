噁！桃園豆漿店驚見「20公分米奇」啃油條　衛生局令限期改善

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區某豆漿店遭網友爆料購買餐點結帳時，赫然見到有隻20公分大老鼠正在啃蝕油條，觸目驚心影片讓網友嚇出一身冷汗，有網友笑稱「料理鼠王」在試菜；桃園市政府衛生局獲報後今（13）日已派員查驗環境衛生，認為業者未能提具環境消毒紀錄及機具不潔等不符食品良好衛生規範之缺失，當場限期改善，若複查仍不合格，將依食安法開罰6萬元以上至2億元以下罰鍰。

▲有網友在桃園區某豆漿店用餐時，竟發現後方竟有「料理鼠王」當眾大啃油條。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社二館》，下同）

臉書《爆廢公社二館》昨天晚間上傳一段影片，有網友在桃園區某豆漿店準備結帳時，赫然發現1隻大老鼠正在一堆油條上方中大快朵頤，當場讓網友覺得傻眼，這段影片PO上網後引起上千網友討論，有網友認為是「料理鼠王」在試菜，也有網友戲稱「主廚很認真品嚐」、「米奇妙妙屋」。

▲針對網友檢舉，桃園市政府衛生局派員到場勘察環境衛生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府衛生局副局長蘇柏文指出，接獲民眾檢舉後今天立即派員到位於桃園區的某豆漿店查核環境衛生，經過場勘後，業者未能提具環境消毒紀錄及機具不潔等不符食品良好衛生規範等缺失，衛生局依據食安法第8條第1項規定，責令業者必須限期改正，倘若複查仍不合格，將依同法第44條第1項處6萬元以上2億元以下罰鍰。

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