張善政免費國中小營養午餐政見　桃園國民黨團透過附帶決議兌現　

▲桃園藍營透過附帶決議，力助張善政落實政見。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會7日審查112年度桃園市政府總預算，國民黨團表示，站在監督市政、為市民看緊荷包的立場，國民黨議員一如以往，依照大會決議快馬加鞭審查，今天總共審查完19個局處，其中有關落實張善政免費國中小營養午餐政見，更是透過附帶決議方式得以兌現。

國民黨團總召徐其萬表示，有關審查預算速度問題，這根本不是問題，為了審查明年度預算，國民黨團今天甲級動員出席聯席審查會，認真把關的嚴謹態度，8年來從來沒有改變過，況且明年是桃園市脫胎換骨關鍵發展的一年，國民黨團動員出席嚴審嚴查把關預算，就是為了捍衛市民的納稅錢，讓市府團隊將預算花在刀口上。

今天審查預算期間，主張退回預算的民進黨議員出席率極低，放棄監督的責任及義務，愧對民代職責，相對國民黨團議員，雖然還是很多行程及服務案件，仍然踴躍出席審查預算，高下立判。

國民黨團同時譴責少數民進黨議員指控所謂「護航」的說法，不管執政或在野黨，出席審查預算原本就是責任及義務，民進黨目前還是身為執政黨，照理應該全力支持鄭文燦市長執政團隊所編列的預算，現在反而指責還是在野的國民黨團「護航」，這已經到了栽贓、抹黑及譭謗的地步。