立冬進補！萬里蟹越冷越肥美　海味麻油料理鮮香鹹

▲麗鮮料理推出鮮活飽滿「麻油萬里蟹」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今天立冬！不吃一道麻油料理，總是缺少些什麼，在北海岸的漁村及海鮮餐廳，將在地當令食材與麻油做結合，打造不一樣暖身料理，新北市政府漁業處推薦民眾，可以到在地龜吼餐廳品嚐麻油萬里蟹料理，或是到產地市集買蟹在家煮火鍋，冬天萬里蟹正當食，越冷越肥美，生猛海味加上麻油香氣，熱滾滾高湯火鍋，一口香一口鮮嫩蟹肉，蟹正當食。

漁業處長張麗珍表示，11月7日為立冬，東北方吹來的寒風越來越冷冽，北海岸漁港漁村及餐廳也開始換菜單了，對在地來說，這時的漁獲包括萬里蟹為了越冬，是越來越肥美，配合越來越低的氣溫，漁港餐廳開始推出火鍋、麻油或藥膳等方式烹煮在地海鮮萬里蟹、貢寮鮑及鮮魚等。

▲陶板什菌燒萬里蟹，做法類似壽喜燒，大陶盤置入多樣蔬果。

張麗珍說，在地龜吼餐廳「麗鮮料理」招牌菜「麻油萬里蟹」，以大海的磯香與絲狀的蟹肉，加上香醇的麻油與老薑片、米酒及水燉煮，滿滿大海精華融入水中變成高湯，蟹肉也染上麻油香味，將煮過萬里蟹高湯與麻油拌到白飯上，鮮香有味還帶甜味，連薑片都可以下飯。

漁業處長表示，萬里蟹冬天越顯肥美，適合與麻油、火鍋提味共煮，鮮味滿滿，找個時間到北海岸走一走，產地限定的野柳假日活蟹市集一路陪饕客們到11月27日（每週六日上午9時至下午4時），第一手生猛活蟹販售中！歡迎大家到北海岸一遊看看壯闊的海景，前往萬里龜吼、野柳、富基及淡水等產地，品嚐正當時的萬里蟹。

相關資訊請參考：

萬里蟹官網：https://reurl.cc/915pbd

螃蟹快報臉書粉專：https://reurl.cc/7j3pED

龜吼漁港餐廳一覽：https://reurl.cc/4X3plD



▲一品鮮老闆以「鮮上加鮮」將萬里蟹及松阪豬肉，結合為另類的「海陸雙拼」。

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