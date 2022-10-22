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為親民黨基隆候選人站台　宋楚瑜痛哭憶黃義交「心裡非常難過」

記者郭世賢／基隆報導

親民黨主席宋楚瑜今（22日）前往基隆為同黨市議員候選人莊錦田站台，並向在場的鄉親，鞠躬懇請支持。當媒體詢問到「黃義交不幸過世的消息」。宋楚瑜眼眶泛淚指出，黃是他從新聞局訓練出來的好夥伴，當時聽到黃不幸的消息，不禁痛哭失聲，他心裡非常難過。

▲赴基隆為親民黨議員候選人站台　宋楚瑜痛哭憶黃義交「非常難過」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲親民黨主席宋楚瑜赴基隆為親民黨議員候選人站台。（圖／記者郭世賢翻攝）

宋楚瑜接受媒體訪問時表示，他從政以來，有許多志同道合的好朋友，包含黃義交在內，接收到這個消息後，不禁痛哭失聲。黃是他在新聞局訓練出來的好夥伴，送他去南非去學英文，到英國去深造，黃是雲林鄉下的孩子，但卻有國際觀，不到1個月以前，黃還把紐約時報、華爾街日報的社論，選擇重要的消息送來給我看，他非常懷念黃義交。

宋楚瑜強調，黃最重要的是，重新把台灣民主價值是雙向的，黃不是單一個人做宣傳，當台灣有重大問題發生後，透過新聞的傳播，讓全台灣的人了解到有人在處理，過去黃陪同前往雲林勘災時，都是光著腳與鄉親一起處理善後，人民有需要政府的時候，讓人民很安心，有人替鄉親解決問題。

最後，宋楚瑜難過表示，「好的人才，其他政黨沒有好好珍惜，這是台灣的損失，不是黃的損失，嚴格講起來，台灣省以前做過好許多事情，但是廢省之後，許多優秀的幹部都有志難伸，可惜啦、可惜啦！」在這次選舉的時候，請大家睜開眼間，不要再去談藍綠問題，要談能力的問題，要看真正是不是在替人民解決問題。

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