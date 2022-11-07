▲地方文史工作出版計畫補助，新北即日起徵件開跑。（圖／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

「112年度新北市地方文史工作出版計畫補助案」即日起受理申請，徵件至2022年12月19日下午5時截止，凡依我國法律設立登記或立案之法人、民間團體及個人皆可提出申請，每案補助金額最高新臺幣20萬元，邀請各界朋友加入地方文史研究的行列，一起共同描繪新北在地文化萬種風情。

新北市政府文化局長龔雅雯表示，新北市擁有多樣且富含生命力的自然與人文景觀，境內有山有海，兼具都市與鄉鎮風貌，這項補助計畫鼓勵民眾研究在地本土文化，蒐羅地方產業史料、文獻、照片、地圖、文物等，展現具有在地特色且絢麗繽紛的新北市地方文化，進行調查、研究及出版，使民眾增加對本市文化與地域之認同感。

龔雅雯說，新北市政府文化局自2000年推出地方文史出版補助計畫，至今已補助170件計畫，挹注金額超過2000萬元，盼能透過爬梳在地文史、出版紀錄，用不同視角保存土地上的生活記憶。地方文史補助申請研究從人文跨足生態領域，出版不少叫好又叫座的書籍如《礦工歲月一甲子》、《龍華三繪-傳統畫師蔡龍進》、《在地壯遊：新莊泰山的常民記憶》等，顯見新北市的文史研究能量豐沛，且持續成長茁壯。

新北市政府文化局期望持續為在地文史研究提供實質的支援，扮演堅實的後盾，歡迎熱愛這片土地的文史工作者們提起筆，加入地方文史出版行列，相關申請說明及下載申請表件請上「新北市政府文化局」官網查詢。

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