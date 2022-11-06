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滿足治喪需求！新北4年增2萬骨灰櫃　中和納骨堂試辦1櫃多罐

▲新北4年增逾2萬骨灰櫃 中和納骨堂試辦1櫃多罐。（圖／新北市民政局提供）

▲為感念因公殉職忠靈為國犧牲，新北市府特別於樹林生命紀念館設置「義行堂」。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北近年強化殯葬設施及服務品質，不僅推動現代化殯葬觀念，更致力強化軟、硬體設施量能；樹林生命紀念館將於8日啟用3069骨灰櫃位及1616牌位櫃，12月再啟用2529骨灰櫃及400骨骸櫃，雙溪、淡水、新店及中和等區也將陸續完成3145櫃位，另外中和納骨堂也於今年8月試辦ㄧ櫃多罐計畫，1骨櫃最多可存放4骨灰罐，以滿足民眾治喪需求。

民政局長柯慶忠表示，新北現有19座公立納骨塔都會定期檢視櫃位存量，並依使用需求急迫性辦理增設工程，自2019年迄今市府已投入逾7000萬經費，增設2萬1000個骨灰櫃及1萬個牌位。同時為回應民眾想將異地安厝的父母或親友骨灰同櫃同祭的期待，中和納骨堂也於今年8月試辦ㄧ櫃多罐計畫，1骨櫃最多可存放4骨灰罐，民眾於申請遷出、火化再研磨處理後，即可置於特定規格骨灰罐內送回；第1罐依原價收費，第2罐以上，以第1罐的半價計費，截至目前已申請51件。

▲新北4年增逾2萬骨灰櫃 中和納骨堂試辦1櫃多罐。（圖／新北市民政局提供）

▲新北4年完成7處遷葬工程力推公墓公園化。圖為中和第五公墓部。

殯葬管理處長黃秀川補充，為感念因公殉職忠靈為國犧牲，市府特別於樹林生命紀念館設置「義行堂」因公殉職塔位專區，共設置72櫃位，以米白色為基調呈現溫馨莊嚴之感，並題字「奉獻」二字傳達眾人追思，不論警消或公務人員皆可免費申請使用。

黃秀川說，市府於去年建置公立納骨塔選位順序抽籤平台，民眾透過平台即可完成選位登記，並透過電腦亂數抽籤方式排定選位順序，以達有效分流、省時便利的高效率服務；目前已使用於淡水第一公園化公墓附設納骨塔骨骸遷移至聖賢祠、樹林生命紀念館、新莊生命紀念館、三峽生命紀念館、平溪第一公墓納骨塔及五股孝恩納骨塔6處，至今年10月已有6427人次使用。

▲新北4年增逾2萬骨灰櫃 中和納骨堂試辦1櫃多罐。（圖／新北市民政局提供）

▲近期三峽火化場已完成3禮廳的整修及優化工程。

此外，推動公墓公園化不遺餘力，柯慶忠表示，近年已陸續完成三峽第一公墓、中和第二公墓、樹林第七公墓、新店第六公墓第一期、新莊第一公墓部分範圍、中和第五公墓部分範圍及鶯歌第一公墓部分範圍等7處遷葬作業，面積逾8公頃，其中樹林第七公墓完成簡易綠美化，中和第二公墓則續由中和區公所打造為內南生態步道，成功帶動南勢角地區環境美化與觀光休閒發展。

在火化場部份，近期並已完成3禮廳的整修及優化工程，除將場地照明設備更新、改善空調品質，並進行牆面、天花板美化與座椅更換，提供更優質的治喪環境；並自2020年起陸續汰換更新火化爐具，至今完成6座，預計至2025年可完成全區12座火化爐具更新。此外，火化場6套空氣污染防治設備也將於2023年全數汰換完成，將大幅提升場內空氣品質。

▲新北4年增逾2萬骨灰櫃 中和納骨堂試辦1櫃多罐。（圖／新北市民政局提供）

▲火化場6套空氣污染防治設備也將於明年全數汰換完成。

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