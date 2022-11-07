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臺灣「年度詩選」迎40周年　文學大師齊聚新北五股守讓堂

▲臺灣「年度詩選」迎40周年 文學大師齊聚新北五股守讓堂。（圖／新北市立圖書館提供）

▲臺灣「年度詩選」迎40周年，文學大師齊聚新北五股守讓堂。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

今年是臺灣「年度詩選」邁向第40周年，為了這一年一度的詩壇盛事，新北市立圖書館與「二魚文化」出版社共同舉辦「臺灣年度詩選40年聯合座談暨新書分享會」，包括隱地、向明、向陽、白靈、蕭蕭、焦桐等重量級大師特別齊聚五股守讓堂，展開一場精采的世紀對談，帶現場民眾與詩美麗相遇。

新北市立圖書館館長王錦華表示，《臺灣詩選》是臺灣最悠久的年度詩選集，為了這美麗的堅持，臺灣前輩詩人大力奔走，從1982年10月創始，2000年起交棒給中生代，2018年再傳承給年輕一代接手，如此三代輪番上場，今年邁向40週年的里程碑，希望透過這場大師齊聚的盛會，帶大家認識臺灣詩壇40年來的轉變與風采，同時推廣詩的閱讀風氣。

高齡已86歲的爾雅出版社發行人隱地說「只要肯走進詩裡去，都會採到鮮花和陽光」。「出版年度詩選雖然不賺錢，卻非常快樂，他本來不寫詩的，但因為出版年度詩選，旁聽詩人編委們的編選工作，聽著聽著也會寫詩了，作品還曾選入年度詩選。」在生命低潮時遇見詩，寫詩讓隱地重新找回創作的熱忱，也讓資深出版人的他成了「年輕的詩人」。

《年度詩選》服務25年的知名詩人向陽則說，從青絲到白髮，一路與詩為伍，為詩作嫁，雖然辛苦，卻也備感幸福。《2021臺灣詩選》由與詩選同樣出生於1982年的新生代詩人林達陽主編，作為40週年之作，特別匯集了75位跨世代、跨領域詩人的年度代表作，以心鐫刻後疫情時代的眾生相。

新北市立圖書館表示，五股守讓堂推出三場次的「現代詩講堂」，分別是11月12日焦桐「詩藝與廚藝」、11月19日向陽「用母語寫出詩的芳味」、與11月20日蕭蕭「以春秋筆，留千秋詩」即日起免費報名。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2293-2114。

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