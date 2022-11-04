快訊／林右昌快篩陽二度確診　11／2晚間曾坐蔡總統旁邊

▲基隆市長林右昌快篩陽「二次確診」11月2日晚間他曾坐在蔡總統旁邊。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌4日傳出二度確診！稍早他在臉書發文表示，今日中午因喉嚨不適，快篩後呈現陽性，「因為離上次確診超過三個月，很抱歉要跟大家報告，我二次確診了！」總統蔡英文2日曾到基隆參加民進黨市長候選人蔡適應的毛小孩之夜，林右昌就坐在總統旁邊。

林右昌在臉書上表示，疫情期間，為了保護市民朋友及親友的健康狀況，只要有出現感冒症狀他都會進行快篩。今天中午，喉嚨有些不舒服，快篩後陽性，因為離上次確診超過3個月，很抱歉他要跟大家報告，他二次確診。接下來他會在家中進行居家隔離，以視訊與網路聯繫工作，目前除了喉嚨有些微不適外，沒有其他狀況，請大家放心。

總統蔡英文2日晚間曾到基隆參加民進黨市長候選人蔡適應的毛小孩之夜，當時市長林右昌也出席活動，總統就坐在林右昌旁邊，蔡英文還特別帶來Maru、樂樂，Maru是退役的導盲犬，樂樂是退役的搜救犬。

蔡英文當時表示，蔡適應是個很貼心的爸爸，知道怎麼照顧毛小孩，為毛小孩打造友善的環境，也提出相當務實的政見，希望市民朋友支持蔡適應。

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