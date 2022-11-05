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快訊／新北2人相約貢寮釣魚　落海失蹤48小時！海巡尋獲1釣客遺體

▲新北2人相約貢寮釣魚 海巡尋獲1釣客遺體。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北2人相約貢寮釣魚卻失聯，海巡在龍洞三支海域尋獲1釣客遺體。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區附近海岸3日下午發生2名釣客落海失聯意外，警消獲報趕抵現場，僅找到釣客使用的保溫箱，但現場週邊找不到失聯釣客行蹤。失聯48小時後，海巡人員今（5日）下午1時許，在龍洞三支海域尋獲一具遺體，由空勤直升機吊掛上岸，經家屬到場指認，確認為其中1名吳男失聯釣客，但已明顯死亡。

警方3日下午2時許獲報，表示有2名釣客失聯超過1天；報案王男表示，他與失聯的趙男及吳男都是LINE釣魚群組的好友。趙男（44歲）及吳男（38歲）1日透過群組相約到貢寮區附近的海岸釣魚，但在2日就都聯絡不到2人，王男擔心2人是否會遇到意外，前往西靈巖寺周邊查看，結果在停車場發現趙男的汽車，擔心2人被捲入海中，於是報警請求協助。

警方立刻轉報119及海巡單位，共32人組成搜救小組，並出動2艘搜救艇，在現場礁石上尋獲疑似2人釣魚用的冰箱，在福隆、澳底及龍洞外海周遭海域及沿岸全力搜尋失聯釣客行蹤。

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