高端疫苗爭議　張善政批：凸顯民進黨政治人物沒有肩膀

▲針對高端疫苗爭議，綠營人士都忙著撇清關係，國民黨桃園市長參選人張善政指出，這是民進黨最標準政治人物作法，就是沒有肩膀。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

前中研院長李遠哲日前受訪時，曾針對台灣未來能源政策向蔡英文總統建言，但卻得到「2024後就不是我的事」引發政壇譁然；國民黨桃園市長參選人張善政今（14）日受訪時表示，蔡英文說，2024她已卸任，跟她沒有關係，陳時中也說跟他沒關係，這凸顯民進黨得政治人物完全沒有肩膀。

張善政今天上午出席在桃園巨蛋舉辦的「國際新創機器人節」開幕活動，會後針對媒體提問有關高端疫苗爭議，蔡英文總統說2024之後沒有她的事，陳時中也說已離開衛福部，立委鄭運鵬立院缺席，也說忙著打選戰等，似乎都忙著撇清與疫苗關係。

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天出席「國際新創機器人節」活動，會後接受媒體聯訪。（圖／張善政競辦提供）

張善政指出，這凸顯民進黨的政治人物完全沒有肩膀，蔡英文說2024她就卸任了，台灣將來的能源政策，還有最近李遠哲關心的節能減碳，她都沒有關係；台灣的疫情與防疫搞成這個樣子，連陳時中也說，他都沒有關係。鄭運鵬，他現在選市長，根本就忘掉他是個立法委員，立法院也不去，我覺得就是民進黨最標準的政治人物的做法，就是沒有肩膀。

張善政表示，至於綠營人士來我們這邊幫忙，我們都很歡迎。他們可能體驗到綠營現在已經沒有氣勢，將來綠營大概沒有辦法再往下走了。綠營現在的執政績效沒辦法讓人家有信心，所以來我們這邊所謂的卡位，我認為他們是來幫我們的忙，至於將來會到鄭運鵬那邊去上任，我覺得這是不可能的事情，因為他不會當選。

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