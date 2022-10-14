　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文赴基隆仁愛市場、原住民美食　林右昌：體驗阿拉寶灣文化

▲蔡英文赴基隆仁愛市場、原住民美食 林右昌：體驗阿拉寶灣文化。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲總統蔡英文赴基隆仁愛市場品嚐美食。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（14日）下午陪同總統蔡英文先來到基隆市仁愛市場，體驗「基隆在地人的下午茶」，隨後又走訪阿拉寶灣原住民族聚會所進行手作DIY、品嚐部落廚房美食。蔡英文提醒國人在國境開放之後，也不妨到基隆來場美食饗宴及原住民文化之旅。

身為地主的林右昌與蔡適應帶著蔡英文來到仁愛市場時，特別向蔡總統介紹，仁愛市場有「基隆最在地的庶民文化及美食廚房」美譽，雖然因為行程時間緊湊，但林右昌還是安排蔡英文品嚐知名的鹹湯圓、日本料理、咖啡及天婦羅等。

▲蔡英文赴基隆仁愛市場、原住民美食 林右昌：體驗阿拉寶灣文化。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蔡總統提醒國人在國境開放之後，不妨到基隆來場美食饗宴及原住民文化之旅。

而國門開放後，新的觀光亮點阿拉寶灣原住民文化觀光及美食體驗不容錯過，首先聽取觀銷處長曾姿雯的報告，隨後林右昌特別帶著蔡英文及蔡適應進行手作DIY，包括阿美族飲食記憶「手做辣椒醬」，以及海廢玻璃再利用「美人魚的眼淚」，還不忘品嚐原住民族在地美食，最後則是體驗原住民的射箭活動等。

林右昌表示，阿拉寶灣是和平島的重要特色，這幾年來在市府觀銷處、都發處及文化局的合作之下，透過社區營造及環境改造，逐漸把當地的文化資源整合，希望帶給族人同胞更好的生活，也能夠傳承維繫原住民部落的文化經濟，期許透過蔡總統的加持，讓部落成為和平島地區最亮眼的特定文化觀光旅遊景點。

▲蔡英文赴基隆仁愛市場、原住民美食 林右昌：體驗阿拉寶灣文化。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲總統蔡英文體驗手沖咖啡。

蔡適應則表示，當年西班牙人來到和平島時，就遇到了很多原住民，原住民才是這塊土地最早的住民，透過市府與交通部北觀處的合作，相信未來阿拉寶灣當地一定會成為和平島最亮眼的珍珠。

交通部長王國材表示，和平島公園是北觀處委託經營，會請北觀處研究將阿拉寶灣及和平島串聯成為旅遊帶，規劃更好的遊程，並且進一步改善當地的交通及停車問題等。

▲蔡英文赴基隆仁愛市場、原住民美食 林右昌：體驗阿拉寶灣文化。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲總統蔡英文品嚐基隆知名鹹湯圓。

王國材說，首度來到阿拉寶灣的蔡總統，則是對於當地的文化特色讚不絕口，並肯定當地的觀光發展潛力，她同時也肯定林市長8年來的用心經營，讓基隆市許多建設陸續到位，在國境開放之後，除了迎接國際旅客來到台灣，國人也可以四處走走看看，歡迎大家可以來阿拉寶灣體驗原住民文化。

蔡英文更肯定市府團隊的努力，不僅擴大和平島的觀光資源，也讓更多人瞭解阿美族人的獨特文化，延續並保存部落文化，相信在穩健控制疫情之後，邁向正常生活的步伐會越來越快，希望更多國人來此走訪，品嚐可口的原住民風味餐，體會阿美族的風情。

▲蔡英文赴基隆仁愛市場、原住民美食 林右昌：體驗阿拉寶灣文化。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲總統蔡英文品嚐原住民部落廚房美食。

【更多新聞】

►遲緩生遭痛毆！霸凌者囂張對話曝　基隆市教育處回應了

►快訊／台62線自撞護欄！砂石車「斷頭」躺路中央　駕駛腳骨折送醫

►基隆市場攤商手機屢遭竊　「2條通」慣竊超商落網

►水電工深夜爬上房東女兒床摸奶　她嚇到噤聲...隔天向老師哭訴

►無照男自撞砂石車釀5傷！2月大兒隔年溢奶嗆死　妻提告結果出爐

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘　3年後法官判他無罪

►「船井burner倍熱極纖錠」激殺3折！好好管理體脂肪

ET快訊
快訊／馬國女大生家屬抵台　2男2女快步上車離開
南橫球棒隊攔人砸車！9人座休旅車玻璃全被敲爛　隊員下場慘了
唐吉「訶」德不念ㄎㄜ　15個最常講錯的日文漢字
士林2天4死！男分手收東西　女回家驚覺「反鎖」破門晚一步
31歲女老師和男學生「激情車震8次」被捕
吸金詐財11億！　知名期貨公司營業員收押
「20到29歲」金融文盲最多！ 金研院：以為理財就是買股票

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文赴基隆仁愛市場、原住民美食　林右昌：體驗阿拉寶灣文化

柯文哲稱蔡壁如「無意抄襲」　他困惑：難道寫論文時被附身？

身穿「好運篷」開箱北區競總　鄭運鵬推競選小物要桃園好「運」連連

財產申報曝！陳其邁揹1010萬房貸　柯志恩擁6筆不動產「2筆在美國」

九合一大選後內閣改組？　蘇貞昌「世事難料」：任內會盡力做事

「房地產王」謝龍介44筆不動產　黃偉哲僅2筆、選舉債務1700萬

民眾黨美女兩樣情！黃瀞瑩身價「負7萬」、陳思宇資產破千萬　

參選市議員夢碎！　律師火大開轟：雨刷可以，謝和弦不行？

候選人財產申報曝光！張善政擁66筆土地　鄭運鵬揹2400萬房貸

林姿妙涉財產來源不明被起訴　財產申報驚見現金、存款都是0元

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

黃子佼聲援Lulu捲雙面人風波　嘆「太無辜了」：小S出來講也太晚了

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

楊繡惠開罵台一線阿文「狂借錢」！　直播強調：說得都是事實

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

蔡英文赴基隆仁愛市場、原住民美食　林右昌：體驗阿拉寶灣文化

柯文哲稱蔡壁如「無意抄襲」　他困惑：難道寫論文時被附身？

身穿「好運篷」開箱北區競總　鄭運鵬推競選小物要桃園好「運」連連

財產申報曝！陳其邁揹1010萬房貸　柯志恩擁6筆不動產「2筆在美國」

九合一大選後內閣改組？　蘇貞昌「世事難料」：任內會盡力做事

「房地產王」謝龍介44筆不動產　黃偉哲僅2筆、選舉債務1700萬

民眾黨美女兩樣情！黃瀞瑩身價「負7萬」、陳思宇資產破千萬　

參選市議員夢碎！　律師火大開轟：雨刷可以，謝和弦不行？

候選人財產申報曝光！張善政擁66筆土地　鄭運鵬揹2400萬房貸

林姿妙涉財產來源不明被起訴　財產申報驚見現金、存款都是0元

趙岱新被求婚後首露面挺臺北時裝週　遭黃子佼催生「鬆口有計劃」

王詩聰敲職棒生涯首轟！范國宸首次扛1棒挑戰林立安打王

快訊／馬國女大生家屬2男2女抵台　快步上車離開

韓四代女團8大「顏值擔當成員」　IVE張員瑛、aespa Karina神顏封人間CG

近1成5台人「戶頭無儲蓄」！18.8％人一周湊不到10萬元

4星座「年底前就想離職」！他還在硬撐：該拿的要拿

李燕離婚7年突喊：當媽了！　看剖腹片認「想被擊垮」卻反轉

韓國最新入境攻略！達人曝當地現況　超市購物出示護照就能直接退稅

租屋「最雷傢俱」清單曝！租屋族超討厭它：占空間又難用

蘇建文今執法3300場　持續堆高亞洲職棒現役紀錄

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

政治熱門新聞

選不成議員了！謝和弦因毒品條例違反選罷法　被中選會踢出名單

不只謝和弦！　中選會曝參選人資格名單：「這7位」全出局

蔡壁如坦言原定今辭立委　柯文哲聽了秒讚「夠Guts」

假球主謀「雨刷」選議員：要重新做人

財產曝光！林佳龍存款2.3億元　侯友宜5筆土地、存款1087萬元

假球主謀「雨刷」競總成立　劉仕傑路過要他落選

假球案主謀選縣議員　他號召抵制

萬華破口說　陳時中：到我死都有人講

財產曝光！陳時中、蔣萬安、黃珊珊都揹千萬房貸

掀職棒最大假球案！主腦雨刷參選市議員

假球主謀「雨刷」選議員　前議員叔：誰沒做過錯事

謝和弦參選夢碎！律師開轟點名坐牢過的「他」

95年次役男役期延長為1年？　邱國正：我從來沒講哪個數字

三腳督變藍白PK？黃珊珊槓蔣萬安　學者分析：棄陳保黃可能出現

更多熱門

相關新聞

基隆專責病房空床率52.2%　林右昌籲儘速接種疫苗

基隆專責病房空床率52.2%　林右昌籲儘速接種疫苗

中央疫情指揮中今（14日）公布國內本土病例，新增4萬8205例，其中基隆新增759例，全市專責病房空床率52.2%，市長林右昌表示，明後15、16日兩天，將在港務分公司1樓，開設次世代雙價莫德納大型接種站，滿18歲以上民眾，即可接種疫苗，隨到隨打；65歲以上長者，可同步接種公費流感疫苗。

蔡英文視察基隆港旅運大樓　林右昌：讓世界看見台灣

蔡英文視察基隆港旅運大樓　林右昌：讓世界看見台灣

媒體問侯友宜「蔡英文到新北輔選林佳龍8次」　柯文哲驚：這麼勤奮！

媒體問侯友宜「蔡英文到新北輔選林佳龍8次」　柯文哲驚：這麼勤奮！

高端爭議！張善政批民進黨政治人物沒肩膀

高端爭議！張善政批民進黨政治人物沒肩膀

即／基隆首宗參選人被收押　「1票1000元」賄選

即／基隆首宗參選人被收押　「1票1000元」賄選

關鍵字：

基隆阿拉寶灣原住民蔡英文林右昌蔡適應

讀者迴響

熱門新聞

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

電梯下墜病患頭朝下墜落亡　影片曝光

羅志祥認跟愷樂有聯絡！　私下和解周揚青

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

廖老大「露蜜臀」飲料妹本尊找到了

3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘

獨／前男友衝住處來不及：想宰了他

Netflix廣告版訂閱方案來了！

謝和弦選不了議員　莉婭回應了

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

「文化新聞系花」啦啦隊跳一半突脫褲！

即／高雄水泥車翻落高架橋！司機命危　路過嬤孫壓傷

大阪環球影城又有「新人骨」！萬聖節遊客嚇壞

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

更多

最夯影音

更多
媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨
女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面