蔡英文赴基隆仁愛市場、原住民美食　林右昌：體驗阿拉寶灣文化

▲總統蔡英文赴基隆仁愛市場品嚐美食。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（14日）下午陪同總統蔡英文先來到基隆市仁愛市場，體驗「基隆在地人的下午茶」，隨後又走訪阿拉寶灣原住民族聚會所進行手作DIY、品嚐部落廚房美食。蔡英文提醒國人在國境開放之後，也不妨到基隆來場美食饗宴及原住民文化之旅。

身為地主的林右昌與蔡適應帶著蔡英文來到仁愛市場時，特別向蔡總統介紹，仁愛市場有「基隆最在地的庶民文化及美食廚房」美譽，雖然因為行程時間緊湊，但林右昌還是安排蔡英文品嚐知名的鹹湯圓、日本料理、咖啡及天婦羅等。

▲蔡總統提醒國人在國境開放之後，不妨到基隆來場美食饗宴及原住民文化之旅。

而國門開放後，新的觀光亮點阿拉寶灣原住民文化觀光及美食體驗不容錯過，首先聽取觀銷處長曾姿雯的報告，隨後林右昌特別帶著蔡英文及蔡適應進行手作DIY，包括阿美族飲食記憶「手做辣椒醬」，以及海廢玻璃再利用「美人魚的眼淚」，還不忘品嚐原住民族在地美食，最後則是體驗原住民的射箭活動等。

林右昌表示，阿拉寶灣是和平島的重要特色，這幾年來在市府觀銷處、都發處及文化局的合作之下，透過社區營造及環境改造，逐漸把當地的文化資源整合，希望帶給族人同胞更好的生活，也能夠傳承維繫原住民部落的文化經濟，期許透過蔡總統的加持，讓部落成為和平島地區最亮眼的特定文化觀光旅遊景點。

▲總統蔡英文體驗手沖咖啡。

蔡適應則表示，當年西班牙人來到和平島時，就遇到了很多原住民，原住民才是這塊土地最早的住民，透過市府與交通部北觀處的合作，相信未來阿拉寶灣當地一定會成為和平島最亮眼的珍珠。

交通部長王國材表示，和平島公園是北觀處委託經營，會請北觀處研究將阿拉寶灣及和平島串聯成為旅遊帶，規劃更好的遊程，並且進一步改善當地的交通及停車問題等。

▲總統蔡英文品嚐基隆知名鹹湯圓。

王國材說，首度來到阿拉寶灣的蔡總統，則是對於當地的文化特色讚不絕口，並肯定當地的觀光發展潛力，她同時也肯定林市長8年來的用心經營，讓基隆市許多建設陸續到位，在國境開放之後，除了迎接國際旅客來到台灣，國人也可以四處走走看看，歡迎大家可以來阿拉寶灣體驗原住民文化。

蔡英文更肯定市府團隊的努力，不僅擴大和平島的觀光資源，也讓更多人瞭解阿美族人的獨特文化，延續並保存部落文化，相信在穩健控制疫情之後，邁向正常生活的步伐會越來越快，希望更多國人來此走訪，品嚐可口的原住民風味餐，體會阿美族的風情。

▲總統蔡英文品嚐原住民部落廚房美食。



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