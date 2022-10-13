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桃產總廣邀4市長參選人市政座談　教師、勞工與醫護權益說分明

▲桃園市產業總工會今（13）日上午舉辦市政座談會，邀集4名市長參選人出席，針對教師、消防、醫護等五大面向議題提出說明，圖為民進黨市長參選人鄭運鵬提出自己相關勞工權益政策。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲桃園市產業總工會今（13）日上午舉辦市政座談會，邀集4名市長參選人出席，針對教師、消防、醫護等五大面向議題提出說明，圖為民進黨市長參選人鄭運鵬提出自己相關勞工權益政策。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

隨著2022九合一選舉將於11月26日登場，選情進入白熱化階段，桃園市產業總工會於今（13）日舉辦市政座談會，邀集4名市長參選人就桃園教師、消防、客運、移工、醫護權益等五大面向議題說明，並針對各團體代表提問公開回應。產總理事長朱梅雪說，促成這場市政座談會認為首要關鍵是桃園勞工運動這幾年在「戰鬥協商」的路線下，讓年輕勞工意識抬頭，願意站出來爭取權利，也希望4名市長參選人能重視基層勞工權益。

桃產總今天上午在桃園婦女館舉辦市政座談會，邀請民進黨市長參選人鄭運鵬、台灣民眾黨市長參選人賴香伶、無黨籍市長參選人鄭寶清與國民黨市長參選人張善政等4名市長參選人進行公開回應。

鄭運鵬除闡述各項勞工政策外，也回應工會成員的提問。鄭運鵬指出，政策的提出需要具備合理、貼心及未來性三大考量，他不會喊口號與提做不到的政策。政策擬定原則就是照顧到最弱勢族群，因此提出包括「保障勞工、長任9用」政策，除青年的就業政策之外，還增加中高齡再就業獎勵金5,000元，並主動聯繫、輔導和追蹤弱勢、女性及身心障礙者就業，讓各族群、各年齡層求職更順利、就業有保障。

賴香伶則針對台灣低薪環境提出創新規劃，提出六大勞工政見，並闡明未來政府委外業務廠商應保障委外員工薪資3萬元起跳，由地方政府帶動提高薪資，同時引進勞動檢查陪同鑑定制度，由工會、行業性資深勞工、專業者成為勞動檢查的陪同鑑定代表，「自己的行業自己檢」，讓行業內的人挖掘問題、市府協助解決問題。

▲民眾黨市長參選人賴香伶針對台灣低薪環境提出六大勞工政見，承諾當選後市府應主動帶動提高勞工薪資。（圖／賴香伶競辦提供）

▲民眾黨市長參選人賴香伶針對台灣低薪環境提出六大勞工政見，承諾當選後市府應主動帶動提高勞工薪資。（圖／賴香伶競辦提供）

張善政最後登場則提出勞工五夠力、擴大職訓力以增加勞工就業機會，加強勞工就業機能與完善就學安全體系等訴求，未來上任後，由市長或副市長直接召集勞工政策諮詢，讓勞工有與市府直接對話之機制。

張善政在勞工住宅政策上則提出包括興建只租不賣的勞工住宅，市府釋出公有地，興建價格合理的勞工住宅；另外，警消方面則支持桃園警消與雙北警消平起平坐，加速增補警消人力；並提出保護醫護、客運業與移工之工作環境等訴求。

▲張善政提出勞工五夠力等訴求，上任後將興建只租不賣的勞工住宅等訴求。（圖／桃產總競辦提供）

▲張善政提出勞工五夠力等訴求，上任後將興建只租不賣的勞工住宅等訴求。（圖／桃園產總提供）

鄭寶清針對教育團體提出問題，承諾上任後會陸續實現國中小代理教師完整聘期，對桃園代理教師聘期「一市三制」通盤考量，將給予一致保障教師福利，教育環境問題改革需一步步來，希望先從偏鄉或非市非鄉教師或特別問題造成人力不足之學校開始施行全聘期教師，一方面補足教師資源，一方面因循漸進實施代理教師全聘期。

對於都心板塊挪移後，出現學校招收供不應求狀況評估是否增校、擴校與增班問題，鄭寶清強調，相關局處應快速進行評估並增加行政效率，給民眾好的交代，同時盤點學校就近閒置政府空間，設置規劃成臨時分校，紓解班級不足狀況，考量聘請教師甄選候補老師，承諾給予一年聘期薪資，以解決增班可能面臨教師人力不足問題。

▲無黨籍市長參選人鄭寶清承諾當選後會努力實現國中小代理教師完整聘期。（圖／鄭寶清競辦提供）

▲無黨籍市長參選人鄭寶清承諾，當選後會努力實現國中小代理教師完整聘期。（圖／鄭寶清競辦提供）

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