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婦女凍卵可補助...預防產後憂鬱納政見　張善政承諾成立婦幼局

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（13）日端出婦幼政策，宣布當選後將把凍卵補助、產後憂鬱等六項婦幼政見納入，同時成立全台第一個婦幼局。（圖／張善政競辦提供）

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（13）日端出婦幼政策，宣布當選後將把凍卵補助、產後憂鬱等六項婦幼政見納入，同時成立全台第一個婦幼局。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政今（13日）推出首波婦幼政見，宣布上任後將成立全台第一且六都唯一的「婦幼局」，推出「六好婦幼政策」，將照顧婦女、學齡前孩童等都納入政見。張善政表示，婦幼局除照顧孕後也顧與孕前，像針對30至40歲，設籍桃園的女性補助凍卵費用；推出「好孕專車2.0」，產後有8次可以搭乘就醫。更重要的是，注意女性產後心理健康，將以市府角色協助提供婦女心理諮商服務。

張善政指出，生育、養育是整個家庭的責任，女性因為生理緣故，總是會比較辛苦，在談幼兒以及生育議題時，他始終認為，女性一定要優先被照顧，若當選市長，一定讓桃園未來成為最在乎婦幼的城市。

張善政提及，第一步，要成立全台灣第一個，也是六都唯一的婦幼專屬局處「婦幼局」，會做出這樣的改變，因為桃園是六都年輕父母比例最高的城市，婦女與幼兒福利應該要有更高標準的照顧；婦幼局的首發政見是「婦幼六善好・桃園善好孕」，從懷孕前規劃、懷孕後的照護到孩子出生後的補貼，甚至母親重返職場等都涵蓋，給予媽媽們最全面支持，「六善好的第一好，是讓女性朋友能兼顧職場發展與自我實現，因此，提出一萬元的凍卵營養金補助，提供給有需求的女性，思考未來可能的生育打算與計畫。」

第二好，是解決少子化，目前第一胎生育津貼是三萬，第二胎也是三萬，「從第二胎開始，每胎增加一萬的生育津貼，舉例來說，第二胎到四萬，第三胎到五萬，以此類推。」

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天在競選總部推出「六好婦幼政策」。（圖／張善政競辦提供）

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天在競選總部推出「六好婦幼政策」。（圖／張善政競辦提供）

第三好，推出保證有兒童座椅、評鑑優良司機、車內環境定時清消、GPS定位與通報系統的婦幼友善計程車；另外，也推出「好孕專車2.0」，不只保障婦女的產檢搭車需求，更保障孩童出生後，前幾個月就醫通勤的需要，除產前28趟次外，加碼產後8趟次（產後三個月內），每次200元，低於此金額不找零，大於則補差額。

第四好，企業與社會同行，共同支持企業托育。婦女產後一年內，企業提供婦女育兒或托育津貼，市府一比一補助，上限為三千元。針對二度就業婦女，育嬰留停期間，可接受線上數位進修課程，並且開辦相關媒合與招聘活動鼓勵各式二度就業婦女就業。

第五好，部分女性朋友在生育後，容易碰上許多心靈層面挑戰，如何讓女性朋友生育且能兼顧身心的健康是非常重要。對於產後的媽媽們，給予至少一次的心理諮商支持服務（視訊/實地），並視個案延長與轉介相關機構。

第六好，桃園建立友善兒童運動環境，包括國民運動中心設置專屬幼兒運動空間，運動空間提供幼兒體適能課程與提供親子互動課程等，讓小朋友們周末假日有去處，經濟上讓家長可以負擔。

張善政最後強調，以自己過去擔任工程師角度來看，一定要以「使用者」，也就是以婦女與幼兒為中心思考政策，他主張必須成立婦幼局，「唯有從婦幼為核心的角度出發思考，探索一切發展的契機，與改變的可能，才能實現婦幼健康成長的未來，把桃園打造成為台灣婦女與孩童最友善城市。」

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