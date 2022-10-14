身穿「好運篷」開箱北區競總　鄭運鵬推競選小物要桃園好「運」連連

▲桃園市長候選人鄭運鵬10月14日開箱「星際科幻風」北桃園競選總部，身穿「好運蓬」帥氣登場，親自介紹好運募款小物。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／桃園報導

選戰倒數43天，桃園市長候選人鄭運鵬今（14）日開箱「星際科幻風」北桃園競選總部，身穿「好運蓬」帥氣登場，親自介紹好運募款小物、星際拍照打卡牆和星際總部展示屋。鄭運鵬說，北區競選總部的設計有別於南區競選總部的童趣風格，採用星際科幻風，希望讓市民朋友感受到桃園是一個不斷向前，有未來、動力和科技感的城市，而募款小物的「好運系列」則有時來運轉，運轉桃園的意義，希望市民朋友票投鄭運鵬，讓桃園好運來。

鄭運鵬說，桃園的工業產值全台第一，不僅是推動產業的引擎，更是台灣製造的心臟。因此，位於桃園區春日路579號的北區競選總部，特別採取星際科幻的設計，就是要讓市民朋友感受到桃園充滿活力的科技感、未來感。鄭運鵬也表示，總部外的「星際總部」展示區除了有好運募款小物販售區之外，還設有熱血生態觀察家–黃仕傑友情贊助的昆蟲標本區，希望市民朋友透過對昆蟲的認識，了解他注重、且希望傳達大自然以及生態平衡的議題。

談到身上披著的募款商品「好運篷」，鄭運鵬則笑著說，這應該是台灣選舉史上第一次有募款小物採用斗篷的形式，最初設計的發想是致敬《進擊的巨人》中的角色里維兵長，雖然身形嬌小但穿著披風卻戰力無窮，「和近年來光速前進的桃園很像」鄭運鵬補充，桃園並非最大的直轄市，但在桃園隊和市民朋友的共同努力之下，產值和活力勇奪全台第一。

鄭運鵬說，「好運系列」募款小物除了披風之外，也還有好運袋、好運幣、好運杯、好運徽章、好運罩等商品，未來民眾帶出門，好運都能帶著走，其中好運幣還和南區競選總部的限量轉蛋連動，歡迎大家可以去試試手氣。

除了募款小物，鄭運鵬也和大家介紹接下來南、北區競選總部即將舉辦的「交個鵬友吧」系列活動。他說，北區競選總部從本周末（10月16日）開始陸續會有音樂祭、二手市集、天下第一舞蹈運動大會、萬聖節變裝等活動，邀請桃園在地的學校和表演團體一同與民眾同樂；而南區競選總部除了本周日的兒童街舞活動之外，從10月29日開始會舉辦室內國小足球盃賽，未來也將配合世界盃足球賽舉辦系列活動和嘉年華，讓大朋友、小朋友們都能一起體驗足球的魅力。