參選連任夢碎！彰化縣議員只有他不符資格

▲彰化縣議員洪本成參選資格不符。（圖／翻攝自彰化縣議會官網）

記者唐詠絮／彰化報導

九合一選戰進入倒數階段，中央選舉委員會及縣選委會今(14)日舉行委員會議，審查通過111年縣(市) 鄉鎮長及縣議員、各級地方民代選舉候選人資格，彰化縣不符資格者有7人、1人登記後死亡，其中藍營第五選區(埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉)現任議員洪本成因有違反公職人員選舉罷免法規定情事，確定連任夢碎。

彰化縣選委會表示，經中選會審定結果，登記參選縣長王惠美、黃秀芳及蕭人正等3人皆符合資格，議員選舉登記86人，符合資格85人，第5選舉區洪本成因有選罷法第26條第2款之情事，資格不符。

另外，鄉鎮市民代表選舉登記489人，資格符合486人，溪湖鎮前鎮民代表楊鴻源因有選罷法第26條第2款情事、另彰化市王紀秋喜、伸港鄉柯志騰重複登記代表及村里長，資格不符。

村里長選舉登記1,041人中，除芳苑鄉興仁村林奇昌、大城鄉公館村王冠鈞、大村鄉貢旗村賴漢斌因有選罷法第26條第4款之情事；彰化市王紀秋喜、伸港鄉柯志騰重複登記村里長及代表、另大村鄉村長參選人吳國村登記後死亡外，其餘候選人資格皆符合規定。

彰化縣選舉委員會表示，第5選舉區洪本成因犯貪汙治罪條例1993年8月27日經台灣彰化地方法院91年訴字第860號判決免刑確定，免刑判決仍屬有罪判決，違反公職人員選舉罷免法第26條第2款規定之情事，不得登記為候選人。

第五選區縣議員應選出5席，現任藍營有3席(許晉揚、陳玉姬、洪本成)、無黨籍(張春洋、陳重嘉)，此屆登記參選有老面孔也有新戰將，藍營除了陳玉姬及洪本城、綠營有捲土重來的歐陽蓁珠、立委陳素月辦公室主任劉珊伶，及無黨籍張春洋、台灣民眾黨陳重嘉，如今洪本成確定參選無望，只剩下一席藍營孤軍奮戰。

