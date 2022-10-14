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金格食品觀光工廠走過疫情低谷　賴香伶讚：台灣飲食文化的驕傲

▲台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今（14）日參訪位於蘆竹區的金格食品觀光工廠，聽取導覽人員解說長崎蛋糕製作過程。（圖／記者沈繼昌攝）

▲台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今（14）日參訪位於蘆竹區的金格食品觀光工廠，聽取導覽人員解說長崎蛋糕製作過程。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今（14）日參訪金格食品觀光工廠，聽取今格公司總經理林世閎介紹，針對廠方已獲得百分之百的潔淨標章，賴香伶指出，以生產長崎蛋糕的聞名的金格食品，堪稱食品界之標竿企業，未來上任後會在桃園機場設置桃園館，將十大伴手禮與觀光工廠結合帶入新面向，成為台灣飲食文化的驕傲。

▲台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今（14）日參訪位於蘆竹區的金格食品觀光工廠，聽取解說廠方設計理念。（圖／記者沈繼昌攝）

▲台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今（14）日參訪位於蘆竹區的金格食品觀光工廠，聽取解說廠方設計理念。（圖／記者沈繼昌攝）

位於蘆竹區的金格食品觀光工廠，是桃園十大伴手禮的企業廠商，賴香伶今天下午參訪，並了解業者希望市府能提供哪方面協助，由廠方總經理林世閎解說，陪同者還有民眾黨蘆竹區市議員參選人黃國晏、東森新媒體控股公司執行董事邱佩琳等人。

▲台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天參訪金格食品觀光工廠，親手製作創意蛋糕。（圖／記者沈繼昌攝）

▲台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天參訪金格食品觀光工廠，親手製作創意蛋糕。（圖／記者沈繼昌攝）

一行人先以座談會聽取廠方對於市府需求，林世閎說，疫情期間業者除努力與員工度過難關，發揮自有品牌長崎蛋糕外，也努力發揮創意開創彌月、訂婚蛋糕等節慶，並致力於讓整體觀光工廠優質化，以吸引國人或國外遊客到訪。

賴香伶表示，實地參訪金格食品觀光工廠後，才知道長崎蛋糕是廠方招牌蛋糕，更是桃園地區最知名的伴手禮之一，尤其廠方除獲得百分之百的潔淨標章外，整個生產下環境的優質化，包括無塵生產線，DIY親子教室與廠方親近大自然創意設計，讓遊客很快從生產到創意設計過程一覽無遺。

▲台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天參訪金格食品觀光工廠，參觀廠方優質化生產線。（圖／記者沈繼昌攝）

▲台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天參訪金格食品觀光工廠，參觀廠方優質化生產線。（圖／記者沈繼昌攝）

賴香伶強調，像這樣的觀光工廠可以擴大成為城市行銷的重要景點，上任後會在桃園機場設置桃園館，將十大伴手禮與觀光工廠結合帶入一個新面向，也期待市民朋友們可利用休憩時間親子共遊，這裡環境除可以體驗生產的DIY外也可以親近大自然，讓大家感受食品產業歷史文化，也可看到專業人員對食品的執著尊敬，更是台灣飲食文化的驕傲，其中廠方結合在地食材與努力創新合更讓人印象深刻，未來會努力朝此方面推進。

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