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英地方政府協會要求議會「禁止稱爸媽」　應改稱：親生父母

英國地方政府協會發布指南，要求地方議會用語應注意包容性與平等。（示意圖／Unsplash）

▲英國地方政府協會發布指南，要求地方議會用語應注意包容性與平等。（圖／CTWANT／示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

英國地方政府協會（LGA）首席執行官馬克勞埃德（Mark Lloyd CBE）近日發給339個英格蘭與22個威爾士地方議會，多達18頁的「包容性語言指南」（Inclusive Language Guide），要求議會在使用語言時應注意平等、公平性和包容性原則，如應禁止使用「爸爸」和「媽媽」這類名詞，改稱「親生父母」。

根據《太陽報》，這份長達18頁的文件要求，地方議會負責人應該了解語言在整個工作場所中扮演的角色，並注意字詞代表的平等、公平、多樣性與包容性，文件還提供12條原則，包括尊重被邊緣化和少數族裔背景的人、只在必要時才提及工人的身份與特徵等。

引發爭議的是，該文件還要求地方議會不要使用「爸爸」、「媽媽」等涉及性別的用詞，而是改用「親生父母」一詞，其他還有「外籍人士」、「第二代」、「無家可歸者」、「生活方式選擇」、「經濟移民」、「貧困社區」等，也被建議不要使用。

此外，文件也希望議會工作人員，在公共活動中改說「歡迎所有人」，而不是說「歡迎各位先生、女士」，以避免自我性別認同不屬於兩性的人會感受到冒犯。

儘管地方政府協會表示「議會應致力於確保每個人都能得到有尊嚴且被尊重，本指南旨在幫助議會確保每個人在尋求公共服務時，能夠獲得支持與尊重」，但這份文件卻引發不小程度的反彈，報導便引述一名地方政府人士表示「這種胡說八道根本是乞丐信仰（beggar belief），令人難以置信」。 

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