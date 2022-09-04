　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

增1億立方公尺水量！軒嵐諾挹注翡翠水庫　大台北年底前用水無虞

▲▼颱風軒嵐諾挹注翡翠水庫 估增1億立方公尺水量。（圖／翻攝台北翡翠水庫管理局）

▲翡翠水庫全數攔蓄軒嵐諾颱風洪水，增加1億立方公尺水量。（圖／翻攝台北翡翠水庫管理局）

文／中央社

強颱軒嵐諾陸上颱風警報已解除，台北翡翠水庫管理局今天表示，這次颱風帶來豐沛雨量，預估可為翡翠水庫增加1億立方公尺水量，評估今年底前大台北地區用水無虞。

根據中央氣象局最新資訊，強颱軒嵐諾持續北上，今天上午11時已除陸上颱風警報，預估海上颱風警報將在今天入夜之後解除。

[廣告]請繼續往下閱讀...

翡管局中午發新聞稿表示，軒嵐諾為翡翠水庫集水區帶來豐沛雨量，自1日起至今天中午12時止，累積降雨量達446.1毫米，目前水庫水位為160.19公尺，有效蓄水量2億4989萬立方公尺，蓄水率為74.48%。

這次颱風在充分掌握水情資訊與審慎防洪操作下，翡管局說，已成功將洪水全數攔蓄於水庫，達成水庫蓄豐濟枯的功能。

翡管局指出，颱風軒嵐諾迄今已為翡翠水庫帶來5726萬立方公尺水量，水庫水位上升近7.5公尺，蓄水率從57.42%上升至74.48%。

同時，水庫水位將持續上升，預估還有4274萬立方公尺進水量，蓄水率可望達88%，評估今年底前大台北地區用水無虞。

翡管局表示，今年7、8月降雨量為歷年同期平均降雨量的27%，是翡翠水庫蓄水以來最低，這段期間翡翠水庫除充分供應台北地區用水外，並持續依據中央水源調度支援新北市板新地區及基隆地區用水，支援水量達4600萬立方公尺。

翡管局說，颱風軒嵐諾颱風帶來豐沛雨量全數蓄存於水庫，洪水攔蓄率達百分之百，洪峰削減率也達百分之百，充分發揮翡翠水庫蓄洪減洪功效，協助降低水庫下游地區洪災發生機率。

★不出門也吃得到花月嵐！　「大蒜拳骨拉麵禮盒組」台灣首賣★

★不漲價！150抽衛生紙「每包不到12元」　買一次用整年★

【你可能也想看】

►爸媽疫情回不了家　13歲少年獨居66天「還把貓狗都養胖了」

►散步被愛犬輕推　飼主驚覺怪怪的「下秒懂了」：我永遠感激不盡

►挖出30年藥酒…「逾3種毒蛇」塞爆玻璃甕　內行見這幕嚇：還活著

►海邊揀起超迷你小章魚　網一看驚呼「快扔回去」…1隻可毒死26人

►心疼受凍帶回駐紮地！小黑汪陪站崗低吼陌生人　烏東士兵讚敏銳

►日本IRIS電烤盤超級優惠價！大面積、可折疊收納，還送章魚燒烤盤

ET快訊
滴妹飲料店「開6間分店」打臉酸民！　網揭成功關鍵
快訊／周天成獲亞軍！　日本公開賽不敵西本拳太
才剛登記要再選！淡水里長酒駕騎車　家門200m前自摔水溝亡
廖老大指名超難喝！加盟主嘆「用心被狠狠踐踏」結束營業
快訊／澄清湖驚見女浮屍！　遊客散步嚇壞
快訊／汽車修配廠大火狂燒！　百坪成廢墟
幼象遭14頭獅子圍剿！牠「一動作」大反擊對手全嚇逃
北市換免治馬桶話題燒！廣告小妹「心煩想檢舉」曝紐約慘況
這裡發錢了！　每人領5000元紓困金

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

西瓜一剖開超嚇人！　她見這幕驚喊：完全不敢吃

台中男持刀亂揮「隨機要砍人」畫面曝　多警持槍火速壓制

瘋狂有片！女主播「露乳裝遊印度」不怕性侵　直播秒被男鄉民包圍

懷孕以為碰到天使婆婆　她見「媳流產」家族群組酸：沒路用

常毛手毛腳！公公半夜敲門問「7個字」　人妻崩潰：怎麼跟老公說

鄭寶清宣布參選桃園市長　鄭運鵬親回應：黨員要接受黨紀處理

參選桃園市長　鄭寶清：一晚上就遭遇4000多個海外假帳號攻擊

中共民用無人機灰色威脅　專家：台灣不應模糊化應對

許淑華稱「對論文有絕對信心」不退選　她再曝關鍵證據打臉

騙人的都不是柬埔寨人　暹粒居民流淚「努力做1件事」盡力救人

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

鐵頭柴見媽出門不帶牠　撞破玻璃全場嚇壞！

妹一手掀翻椅子哥慘摔 她無辜回答讓家人笑瘋

遇重機妹子「回頭打招呼」　見女友火大眼神：完蛋惹

楊昇達抱老婆「要轉到天長地久」　陳志強曾智希拼生娃沒避孕

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

台中一中2教師違法在外開課　教學影片上傳網路賴不掉了

廖老大指名超難喝！三重加盟主嘆「用心被狠狠踐踏」　結束營業日曝

這裡發錢了！　每人領5000元紓困金

增1億立方公尺水量！軒嵐諾挹注翡翠水庫　大台北年底前用水無虞

「阿堂鹹粥」又漲惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星！老顧客力挺

陳時中推公廁裝免治遭酸「性病傳播鏈」　醫曝傳染途徑：幾乎不可能

本週單日確診恐破4萬！莊人祥曝趨勢：可能在週二、週三出現

軒嵐諾來襲交通異動懶人包！台鐵平溪搶通、40船班停駛

月世界熱氣球9／5夢幻起飛！售票秒殺別失望　視天候釋搭乘名額

台鐵平溪線「泥水淹過軌面」一度中斷　三貂嶺=菁桐恢復通行

宋少卿5度酒駕放鳥公益活動　董至成曝近況：他想贖罪

屏南交通疏導重要推手　謝漢忠3年不知過年味

睡覺感覺被人偷窺！她裝監視器後驚見「3男輪流來」

陸國產大型太陽能無人機首飛成功　「啟明星50」能長時間留空飛行

她帶5歲女兒幽會小王…尪找上門　學「蜘蛛人」垂降開溜免賠

最賺獲利710萬！永和都更宅成「金雞母」　23筆轉手全獲利

酒水無限暢飲！圓山飯店獨家「Sky Lounge」展開　飽覽大台北夜景

宋芸樺《為了國家》威尼斯首映　播後全場起立鼓掌5分鐘

台中一中2教師違法在外開課　教學影片上傳網路賴不掉了

快訊／周天成可惜不敵地主西本拳太　收穫日本公開賽亞軍！

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

生活熱門新聞

軒嵐諾加速！雙眼牆再現　中秋連假天氣出爐

軒嵐諾重回強颱！暴風圈又擴大

台南阿堂鹹粥漲到1碗260元！Google評價狂吞1星

軒嵐諾還會長大！估今再變強颱　14縣市豪大雨

周日停班課一覽　全台5區停班停課

亡父「頭七附身」兒起乩！瞪眼巡視　眾人哭翻跪下

這裡發錢了！　每人領5000元紓困金

阿堂鹹粥遭洗1星負評！律師喊「嫌貴別吃」

明上班日天氣曝　4秒片看軒嵐諾「重新開眼」

阿堂鹹粥9個月漲2次　一碗粥260元

軒嵐諾暴風圈觸陸　凌晨風雨最密集

欺騙國外爸交「粗腿女友」！竟是弟弟女裝假扮

快訊／蘭嶼緊急宣布！　全台停班停課一覽表

桃園男大生颱風天偷她傘　店家怒PO畫面：不屑賺你們錢

更多熱門

相關新聞

強颱「軒嵐諾」陸警解除！新北停放紅、黃線車輛「明早7點前駛離」

強颱「軒嵐諾」陸警解除！新北停放紅、黃線車輛「明早7點前駛離」

軒嵐諾颱風暴風圈已接觸新北市東北角陸地，今（4）日上半天仍持續有風雨影響，而中央氣象局表示，晚上颱風將逐漸遠離，對此，新北市府表示，停放於新北市鄰近河道部分紅黃線路段之車輛於明（5）日上午7時前儘速駛離。

甩尾神車颱風天遇積水打滑　失控撞路邊3車

甩尾神車颱風天遇積水打滑　失控撞路邊3車

LIVE／軒嵐諾水氣續炸山區　氣象局最新說明

LIVE／軒嵐諾水氣續炸山區　氣象局最新說明

9度泳渡日月潭！　72歲馬英九「2小時50分」完賽

9度泳渡日月潭！　72歲馬英九「2小時50分」完賽

即／巨樹遭吹倒　壓垮真理大學圍牆

即／巨樹遭吹倒　壓垮真理大學圍牆

關鍵字：

軒嵐諾翡翠水庫

讀者迴響

熱門新聞

林志穎妻罕見動怒哭了！還原6歲兒「脫困第1句話」

娶到賺到！余祥銓女友背景曝光

雙胞胎肚子裡打架「出生全身瘀青」！胎內片曝光

軒嵐諾加速！雙眼牆再現　中秋連假天氣出爐

颱風天撿到破萬身價「鴨界網美」　網狂勸別三杯

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

軒嵐諾重回強颱！暴風圈又擴大

9大速食店「9月最新優惠」懶人包

巨乳實況主闖印度捧乳02搖…

名校博士被蝦皮錄取　一下飛機就失業

阿嬌：我不是真的想結婚！41歲還沒生「有點後悔」

台南阿堂鹹粥漲到1碗260元！Google評價狂吞1星

烏龍醫發現太早剖腹縫回去　孕婦慘病危

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

女師晨跑「遭強擄上車」失蹤　最後身影曝

更多

最夯影音

更多
「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞
菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面