快訊／川普演說「不會用武力拿格陵蘭」：我想要的不過是一塊冰

▲川普在達沃斯公開批評歐洲政策，直言歐洲「已經變得讓人認不出來」。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

美國總統川普今在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會並發表演說約70分鐘，一開場便表示「很高興回到美麗的達沃斯」，與各國商界領袖交流，現場響起一陣禮貌性的笑聲。

當面開砲歐洲 直言「變到讓人認不出來」



不過，川普隨即將矛頭指向歐洲，在坐滿歐洲官員的會場中直言，歐洲某些地區「已經變得讓人認不出來」，並強調這樣的形容「並非讚美，而是負面評價」。他轉述朋友返歐後的感受，稱對當地變化感到震驚。

川普指出，與他口中的美國「經濟奇蹟」相比，歐洲的移民與經濟政策已造成嚴重後果。他表示，自己熱愛歐洲，也希望歐洲發展順利，但目前方向明顯偏離正軌，並點名政府支出膨脹、無序的大規模移民，以及過度依賴外國進口，都是歐洲面臨的重大問題。

▼川普點名丹麥拒絕讓步、忘恩負義。（圖／路透）



格陵蘭再成焦點 川普稱「只不過是一塊冰」



在談及格陵蘭島議題時，川普再度重申美國應取得該島控制權，美國是遠比外界想像更為強大的國家，而北約成員國本就有責任保衛自身領土，「而現在，我要求的只不過是一塊冰──寒冷且位置偏僻（And now what I’m asking for is a piece of ice, cold and poorly located），但它能在世界和平與全球保護中發揮至關重要的作用」。

翻出二戰舊帳 指丹麥6小時失守、美國出手防衛



川普在演說中援引二戰歷史為自身立場辯護，向現場聽眾表示，丹麥在當年僅經過約6小時戰鬥便被德國占領，隨後由美國在格陵蘭島設立軍事基地。他強調，美國當時是在協助丹麥防衛格陵蘭島，並語帶暗示地說，如果沒有美國的介入，如今歐洲局勢可能早已截然不同，甚至可能使用德語，甚至日語作為主要語言。

談及格陵蘭島的價值，川普將其形容為「一大片冰原」，並否認美國對該地的關注來自礦產資源。他表示，美國並不需要透過格陵蘭取得礦產，而是基於國家安全考量，因為該島位處北極要地，對美國的防衛利益具有關鍵戰略意義。

稱格陵蘭屬北美洲 再批丹麥態度忘恩負義



川普進一步指出，格陵蘭島在地理上屬於北美洲的一部分，因此可被視為「我們的領土」。他同時指控丹麥未正視美國在戰爭期間所扮演的角色，直言丹麥的態度令人失望，其行為是「忘恩負義」。

川普強調，美國如今應重新討論收購格陵蘭島，並呼籲與歐洲盟友立即展開談判。他認為，美國完全擁有格陵蘭島，才能真正確保其安全、進行開發，並同時強化歐洲與北約整體的防衛能力。「唯有美國有能力保護這片廣大的土地、這塊巨大的冰層，並對其進行開發與改進，使它變得對歐洲有利、對歐洲安全，也對我們（美國）有好處。」

川普：強調不會動武 追求合法所有權而非租借



對於外界關切是否動用武力，川普則明確表示，他不會以軍事手段取得格陵蘭島，這是他迄今最清楚的表態。他強調，美國追求的是格陵蘭島的合法所有權，而非僅透過租賃或協議形式，因為唯有完整產權才能有效防衛該地。