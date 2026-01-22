現實版《神鬼交鋒》！前空少冒充機師　4年成功詐騙百張免費機票

▲前空少假扮現任機師、空服員詐騙。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名前空服少冒充機師和在職空服人員詐騙，多年來成功從美國多家航空公司騙取免費機票，被指控電信詐欺罪後，19日在巴拿馬被捕，之後引渡到美國受審，宛如電影《神鬼交鋒》(Catch Me If You Can)現實版。

離職後繼續假冒空服員 男爽搭多家航空

來自多倫多市的33歲男子波科尼克(Dallas Pokornik)，2017年至2019間曾在當地一間航空公司擔任空服員，離職後卻偽裝仍是航空公司職員身分，獲得其他3間航空公司為現任機師與空服員預留的免費機票。

波科尼克去年10月在夏威夷聯邦法院被控電信詐欺罪後，本月19日在巴拿馬被捕，並被引渡到美國，然而他對被起訴的2項電信詐欺罪均不認罪。

詐騙免費機票不夠 還要求坐駕駛艙

美國檢察官20日表示，波科尼克4年來不但詐騙上百張免費機票，甚至還曾要求航空公司在駕駛艙內，提供額外座位給他，該座位通常是預留給非值勤機師使用。

起訴書中沒有說明波科尼克曾搭乘過的航空公司名稱，只提到這些公司總部設於檀香山、芝加哥與沃思堡等城市。波科尼克的罪名如果成立，將有可能面臨20年刑期，並處以25萬美元（約台幣790萬元）罰款。