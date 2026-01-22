男子「週週買彩券」頭獎、二獎一次中！　終圓夢直接退休

▲買彩券示意圖。（圖／記者許力方攝）

記者葉國吏／綜合報導

韓國一名男子多年如一日投注，竟在同一期年金彩券一次抱走一、二等獎，爆表運氣迅速成為話題，引發網友熱議與祝福，故事特別吸睛。

多年習慣不改 幸運瞬間降臨

韓國彩券發行單位近日公布第295期年金彩券720的中獎分享，出現罕見案例。一名幸運得主同時拿下1等1注與2等4注，消息曝光後，立刻在網路掀起討論熱潮。

這名中獎者A先生是在大邱廣域市達西區本里洞的一家彩券行完成投注。他受訪時表示，當天心中突然浮現「一定要買」的念頭，沒有多想就照慣例買齊，事後回想仍覺得相當不可思議。

▲台灣彩券。（圖／記者湯興漢攝）



直到開獎後幾天，他在家中慢慢對獎，才發現自己同時命中不同高額獎項。A先生形容，當下整個人愣住，腦袋一片空白，連聲音都發不出來，只感覺心跳快到不行。

獎金花用 制度造就奇蹟

A先生笑說，太太一開始反而很冷靜，對中獎沒有太強烈的真實感，直到反覆確認後，夫妻倆才一起開心到失眠。他也坦言，這筆錢將優先拿來清償貸款，並分擔雙方父母的生活開銷。

年金彩券720的1等獎為連續20年、每月可領700萬韓元，2等則是10年、每月100萬韓元。由於同一組號碼可對中不同組別，才造就一次收下1、2等獎的夢幻結果，也讓A先生一夕成為焦點人物。