國際

男子「週週買彩券」頭獎、二獎一次中！　終圓夢直接退休

▲▼威力彩，彩券，彩券行。（圖／記者許力方攝）

▲買彩券示意圖。（圖／記者許力方攝）

記者葉國吏／綜合報導　

韓國一名男子多年如一日投注，竟在同一期年金彩券一次抱走一、二等獎，爆表運氣迅速成為話題，引發網友熱議與祝福，故事特別吸睛。

多年習慣不改　幸運瞬間降臨
韓國彩券發行單位近日公布第295期年金彩券720的中獎分享，出現罕見案例。一名幸運得主同時拿下1等1注與2等4注，消息曝光後，立刻在網路掀起討論熱潮。

這名中獎者A先生是在大邱廣域市達西區本里洞的一家彩券行完成投注。他受訪時表示，當天心中突然浮現「一定要買」的念頭，沒有多想就照慣例買齊，事後回想仍覺得相當不可思議。

▲▼台灣彩券擴大加碼，由台彩董事黃志宜、台彩總經理謝志宏共同宣布，從中秋到雙十國慶，包含威力彩、大樂透、賓果賓果、今彩539、39樂合彩總計加碼8.4億元。除此之外，也將在9/2推出小精靈、大麻將及烤肉趣三款主題刮刮樂來刺激買氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣彩券。（圖／記者湯興漢攝）

直到開獎後幾天，他在家中慢慢對獎，才發現自己同時命中不同高額獎項。A先生形容，當下整個人愣住，腦袋一片空白，連聲音都發不出來，只感覺心跳快到不行。

獎金花用　制度造就奇蹟
A先生笑說，太太一開始反而很冷靜，對中獎沒有太強烈的真實感，直到反覆確認後，夫妻倆才一起開心到失眠。他也坦言，這筆錢將優先拿來清償貸款，並分擔雙方父母的生活開銷。

年金彩券720的1等獎為連續20年、每月可領700萬韓元，2等則是10年、每月100萬韓元。由於同一組號碼可對中不同組別，才造就一次收下1、2等獎的夢幻結果，也讓A先生一夕成為焦點人物。

01/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／川普髮夾彎！宣布格陵蘭問題達架構協議　取消歐洲8國加稅

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

