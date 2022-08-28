常毛手毛腳！公公半夜敲門問「7個字」　人妻崩潰：怎麼跟老公說

▲一名人妻常被公公吃豆腐，甚至半夜敲門找她，讓她崩潰求問該怎麼讓丈夫知道。（示意圖／鏡週刊／Pakutaso）

圖文／鏡週刊

SOD都是真的！日本謎片常見色公公猥褻媳婦情節，現實生活中也層出不窮。一名人妻在「匿名公社」發文求助自己遭到公公騷擾！

她和老公在大學相戀4年結婚，婚後目前有個3個月大的寶寶，丈夫體貼、婆婆待她也「視如己出」當親女兒，有著令許多媳婦羨慕、可遇不可求的夫妻關係和婆媳關係。她進一步透露，唯獨公公數度趁家人不注意時，偷偷對她上下其手，毛手毛腳，她幾次想找丈夫訴苦，但因個性內、不知如何啟齒，深怕公公對媳婦性騷擾的未爆彈一旦炸開，會傷害一家人的感情。

今年七月老公出差，碰巧婆婆也住院不在，家中只剩原PO跟小孩與公公獨處，不料公公竟半夜敲門問：「寶寶睡著了沒有？」這讓她嚇到第二天直接帶著小孩逃回娘家避風頭。

網友看到這篇爆料，紛紛留言建議原PO蒐證並公開，也有網友提醒鎖門，並請先生出面解決。不過也有網友檢討原PO，質疑她太過被動消極，才讓騷擾持續發生。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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