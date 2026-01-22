　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

AI搶不走！黃仁勳點名「藍領工作」最吃香　水電工年薪上看300萬

▲▼黃仁勳於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上發表演說。（圖／路透）

▲黃仁勳於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上發表演說。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳21日指出，隨著人工智慧（AI）浪潮席捲全球，現在正是投入技職體系的好時機。他直言，AI的蓬勃發展催生了龐大的基礎建設需求，讓水電工、電工等藍領階層變得極為吃香，在美國甚至能領到高達6位數美金（約台幣300萬以上）的年薪。

AI帶動史上最大建案　藍領技術工成缺口

黃仁勳21日在在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）上與貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）對談時指出，這場 AI 革命其實是一場「人類史上規模最大的基礎建設開發」，為了建造足夠的數據中心與AI工廠，需要大量的體力勞動者投入。

「很棒的是，這些工作都與傳統手藝有關，」黃仁勳表示，未來將會需要大量的水電工、電工、建築工與鋼鐵工，因為要打造AI工廠，這些技術人才缺一不可。

薪資翻倍　水電工年薪可達6位數美元

黃仁勳提到，美國目前正見證協助建造 AI 基礎設施的體力勞動需求顯著激增，在人力嚴重短缺的情況下，部分職位的薪水甚至翻了一倍。他強調，這些建造晶片工廠或AI工廠的人員，年薪可以達到6位數美元。

黃仁勳語重心長地表示，「每個人都應該要有機會過上好生活。你不需要擁有電腦科學博士學位才能做到這點。」

AI並非工作殺手　靈巧度成體力勞動護城河

對於外界擔憂AI會取代人類工作，黃仁勳長期持反對意見，他認為AI不會是「工作殺手」。他以放射科醫師為例，雖然部分任務被AI自動化，但整體職缺反而增加。

此外，被譽為「AI教父」的辛頓（Geoffrey Hinton）也抱持類似觀點，認為手作勞動比白領工作更安全，但他強調的原因是AI目前還缺乏足夠的「靈巧度」來執行複雜的物理動作，因此體力活在短時間內難以被機器人取代。

