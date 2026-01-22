南韓股市衝破天花板！KOSPI首破5000點　半導體、汽車輪流撐盤

▲韓國綜合股價指數（KOSPI）於22日首度突破5000點大關。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓股市寫下歷史新頁。韓國綜合股價指數（KOSPI）今（22）日盤中首度突破5000點大關，正式邁入「五千點時代」，距離李在明政府上台僅約7個月即達成競選承諾目標。此波漲勢由半導體類股領軍，並透過汽車、能源與軍工等大型權值股輪動支撐。

不過，隨著美國總統川普對格陵蘭及歐洲局勢態度趨於和緩，地緣政治風險降溫，部分國防產業股則出現回檔走勢。

根據《韓聯社》，KOSPI於22日開盤後持續走高，盤中一度衝上5016點以上，創下史上新高。指數自前一交易日的高檔水準續揚，象徵南韓股市正式跨越長年被視為「夢幻指數」的5000點門檻。匯市方面，韓元兌美元同步走強，反映國際資金風險偏好回溫。

從盤面結構來看，半導體類股仍是最大推手。三星電子、SK海力士股價大漲逾4%，市值續創新高，受惠於人工智慧（AI）需求擴張與全球半導體景氣回溫。美國科技股前一晚同步上揚，費城半導體指數大漲，也進一步強化市場信心。

《News1》分析，KOSPI自去年10月突破4000點後，僅約3個月便再上攻千點，顯示漲勢並非單一題材，而是多項結構性因素共同推動。李在明政府上台後，積極推動改善公司治理與提升股東價值，包括多次修訂商法、強化董事對股東的忠實義務，以及要求企業處理庫藏股等措施，試圖扭轉長期困擾南韓股市的「韓國折價」問題。

此外，南韓政府也成立打擊股價操縱的跨部會聯合應對機制，並表態嚴懲不法交易行為，強化市場公信力。相關政策被市場視為有助於吸引長期資金回流，改善投資環境。

《韓聯社》分析，本波行情並非僅依賴半導體。當半導體類股短線整理時，資金轉向汽車、原電與軍工產業，形成明顯的「輪動行情」，讓指數得以維持上行。現代汽車集團在新技術與全球展望利多帶動下，股價屢創新高，成為另一重要支撐。

不過，隨著川普表態不會以武力處理格陵蘭相關爭議，並撤回對歐洲8國的關稅計畫，地緣政治緊張情勢趨緩，先前因國際局勢升溫而大漲的軍工類股，當天反而出現獲利回吐。

分析人士指出，KOSPI突破5000點後，市場焦點將從單一指數高度，轉向產業與個股表現。在半導體、汽車等長線成長產業之外，消費、流通等內需相關族群是否接棒，將成為觀察南韓股市後續走勢的重要指標。