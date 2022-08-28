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參選桃園市長　鄭寶清：一晚上就遭遇4000多個海外假帳號攻擊

▲▼鄭寶清。（圖／翻攝自Facebook／鄭寶清）

▲鄭寶清談參選桃園市長：維護建黨精神跟核心價值。（圖／翻攝自Facebook／鄭寶清）

文／中央社

前立委鄭寶清今天表示，在昨晚宣布參選桃園市長後，短短一個晚上就遭遇4000多個海外假帳號攻擊，他表示，是在堅定維護民進黨的建黨精神跟核心價值。

前立委鄭寶清上午前往桃園市議員參選人陳品杰競選辦公室成立茶會，他會前接受媒體聯訪，對於記者詢問如何看待民進黨桃園市黨部表示登記就會開除黨籍，鄭寶清說，這都是意料之中的事情，要離開民進黨的不是他，他在堅定的維護民進黨的建黨精神跟核心價值。

鄭寶清表示，對民進黨沒有所謂的生氣或不滿，反而有更多期待，希望台灣不要再走上二次政治革命、民主革命，希望所有政黨都能好好思索，是不是要疼愛桃園這塊土地、為市民做事才是更重要的。

鄭寶清表示，這場選戰當然很難打，但前黨主席黃信介曾說過，參政就是不要害怕，他都有心理準備，宣布參選後短短一個晚上就遭遇4000多個海外假帳號的攻擊，所有栽贓、扭曲、戴紅帽都有，但是他不會擔憂。

對於外傳背後有國民黨資金挹注，鄭寶清指出，這些都是誣蔑，他沒有收到任何資金，很清楚自己的核心價值，不會去收任何不該收的錢，他沒有特定的對象、團體或個人，只要認同清廉、勤政、愛鄉土，不管任何政黨，只要理念一致，就一起為桃園犧牲奉獻。

記者詢問，外傳前桃園農田水利會會長黃金春力挺，鄭寶清坦言，黃金春擔任競總的主任委員，參選不是為私利，是希望台灣能夠更好的，下一代子孫不要回到威權體制、密室協商，還是要堅定的民主、法治、人權，才能對抗中國，目前也有很多年輕人支持他參選，至於什麼時候去登記，會再跟大家報告。

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