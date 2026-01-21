泰飯店女櫃台遭「鐵棍爆頭」亡！男友視訊ing　目睹殺人全程

▲死者的男友事發當下正在與她視訊，沒想到目睹女友遭殺害的過程。（圖／翻攝自The Thaiger）



記者王佩翊／編譯

泰國華欣一名35歲飯店櫃台女員工19日凌晨獨自值夜班時，遭遇搶劫，歹徒為了搶走財物，持鐵鎚多次重擊她頭部後逃逸。當時正在跟被害人視訊的男友全程透過鏡頭目睹女友遇害過程，心急如焚的他立刻騎車前往現場，但抵達飯店時，女友已經失去生命跡象。

根據The Thaiger報導，被害的35歲女性威琳（Wirin）平時擔任飯店櫃台工作人員，由於威琳害怕獨自值夜班，因此與男友康克里（Komkrit）已經養成習慣，在她上班時視訊連線。

威琳19日當天凌晨一如往常在飯店櫃台值夜班，然而因為突然胃痛，吃過藥後想稍作休息，因此特別請男友在凌晨3時10分叫醒她繼續工作。怎知3時15分，康克里竟在視訊另一端突然看見一名男子翻越櫃台，持鐵棍朝威琳頭部狠砸下去。他驚恐地不斷呼喊女友名字，但通話瞬間被切斷，之後無論如何撥打都無人接聽。

心急如焚的康克里立刻騎機車趕往飯店，但10分鐘後抵達時，威琳已經沒有生命跡象，兇手也早已逃離現場。警方20日在距離案發飯店約5公里遠的鐵軌旁草叢中，逮捕了36歲嫌犯里提科（Rittikorn Yingyot）。

嫌犯被逮後坦承犯行，他供稱，偷走威琳的2支手機和1個黑色包包，但逃跑時弄丟了其中1支手機，另外還從威琳身上搶走了360泰銖（約新台幣366元），全部用來買食物。案發後他隨即換了衣服，並躲在鐵軌附近，直到被捕。

威琳的同事們悲痛地表示，她是3個孩子的單親媽媽，為了養家才選擇值夜班工作，如今嫌犯的惡行，讓3個孩子瞬間成為孤兒。