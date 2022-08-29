懷孕以為碰到天使婆婆　她見「媳流產」家族群組酸：沒路用

圖文／鏡週刊

一名人妻匿名在《Dcard》發文表示，婚後2年經期紊亂，因聞到婆婆煮的飯菜想吐，在婆婆提醒下才用驗孕棒驗孕得知有孕，滿心期待迎接新生命，婆婆得知她懷孕後，又是燉補品又是一起編織未來小孩出生後的美夢，小從孩子出生要穿什麼衣服，大至嬰兒房布置，婆媳兩人宛如姐妹般相處，共同討論育兒計畫。

但好景不常，懷孕6個月時丈夫外地出差，人妻上班到一半肚子痛，臨時請假由婆婆陪同掛急診，照超音波後傷心得知寶寶沒有心跳，返家途中的計程車上放聲大哭。

原本人妻以為的天使婆婆在得知她流產後竟然態度丕變，不僅沒幫她坐月子，甚至在家族LINE群組面對親戚關心媳婦懷孕狀況時，冷酷指責媳婦「沒路用」，認為好不容易懷孕卻保不住，在原PO請老公跟婆婆溝通這段話很傷人後，婆婆才收回訊息。

無獨有偶，在她流產後沒幾天，弟媳開心在家族LINE群組報喜分享懷孕3個月的喜訊，婆婆一生不吭搬去弟媳家貼身照顧，人妻丈夫怕坐月子的原PO看到訊息心情受到刺激，提前沒收她的手機，原PO寒心事後得知認為婆婆只要孫子，而不是對媳婦好。

文章一出，數百留言討論婆媳相處辛酸，有人安慰人妻媳婦終究是外人，有人忿忿不平為她打抱不平淪生子機器，也有人認為弟媳白目，在大嫂流產時張揚報喜。人妻看到後回文澄清表示，弟媳事後有私下傳訊道歉，弟媳也訴苦婆婆去她家後宛如典獄長，限制她飲食，以寶寶健康為由干涉她看電視時間，逼喝補藥，形同在監獄。

弟媳為了擺脫婆婆監控，只能在產檢後有意無意跟婆婆透口風說醫生說這胎是女生，原本就有重男輕女觀念的婆婆一知道抱男孫無望沒幾天就收拾離開。婆婆前腳剛走，弟媳後腳馬上換掉大門密碼鎖，婆媳鬥法宛如諜對諜，而原PO也以「現在的我是強勢歸來的鈕祜祿氏」重振精神，期待未來再迎接下一個寶寶。

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